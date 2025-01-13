Вице-спикер парламента Словакии прокомментировал визит делегации в Россию
Гашпар: визит делегации из Словакии в Россию является сигналом другим странам ЕС
Флаг Словакии . Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Визит делегации из Словакии в Россию стал сигналом другим странам Евросоюза о необходимости слышать Москву и вести диалог. Об этом заявил журналистам вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.
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"Это должно послужить определенным сигналом другим европейским странам и их лидерам. Это значит, что надо вести переговоры, надо слушать друг друга, потому что только в результате этого можно находить решения. Наш визит является первым таким символом", - сказал парламентарий.
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Он подчеркнул важность международного диалога, который бы укреплял взаимоотношения между странами.
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"Я благодарен за этот диалог и я надеюсь, что это будет положительный сигнал для других", - отметил Гашпар.
По его словам, власти Словакии стремятся ознакомить своих граждан с видением российской стороны на широкий круг вопросов.
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"Мы являемся членами Европейского Союза и мы стараемся защищать наши национальные государственные интересы. Хотя Словакия является маленькой страной, в ЕС мы все равно хотим, чтобы наш голос был крепким. Мы сегодня находимся в очень сложной глобальной ситуации с точки зрения глобально безопасности. И мы стараемся содействовать тому, чтобы стало более спокойно и чтобы развивались экономические отношения, отношения в области спорта, культуры", - отметил он.
Вице-спикер словацкого парламента обратил внимание, что Братислава "старается сотрудничать со странами разных векторов".
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"Мы стараемся развивать торговые отношения и содействовать миру. Я надеюсь, что таким образом Словакия станет более заметна. Что касается точки зрения, которую выразила РФ о невмешательстве во внутренние дела других стран, я это высоко оцениваю, потому что считаю, что это является основой дальнейшего сотрудничества", - указал он.
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