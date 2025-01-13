https://ria.ru/20250113/chukotka-1993403707.html
В двух районах Чукотки ожидается ураганный ветер с метелью
В двух районах Чукотки ожидается ураганный ветер с метелью - РИА Новости, 13.01.2025
В двух районах Чукотки ожидается ураганный ветер с метелью
Ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду с метелью ожидаются на побережье Чукотского моря, циклон затронет два района Чукотки, сообщает региональный... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T04:44:00+03:00
2025-01-13T04:44:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду с метелью ожидаются на побережье Чукотского моря, циклон затронет два района Чукотки, сообщает региональный главк МЧС РФ. "По данным Чукотского УГМС, на протяжении суток с 21.00 (12.00 мск) 13 января в районе побережья Чукотского моря прогнозируются порывы ветра 18-23 метров в секунду с усилениями 28-33 метров в секунду с метелью", - говорится в сообщении. Под действие циклона попадают муниципальный округ Эгвекинот и Чукотский район. Спасатели рекомендуют не оставлять детей без присмотра, при сильном ветре держаться вдали от ветхих конструкций, не выходить и не выезжать за пределы населённых пунктов.
https://realty.ria.ru/20250109/moek-1992891659.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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чукотское море, чукотка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Чукотское море, Чукотка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В двух районах Чукотки ожидается ураганный ветер с метелью
Ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду ожидается на побережье Чукотки