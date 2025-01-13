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В двух районах Чукотки ожидается ураганный ветер с метелью - РИА Новости, 13.01.2025
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04:44 13.01.2025 (обновлено: 04:45 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/chukotka-1993403707.html
В двух районах Чукотки ожидается ураганный ветер с метелью
В двух районах Чукотки ожидается ураганный ветер с метелью - РИА Новости, 13.01.2025
В двух районах Чукотки ожидается ураганный ветер с метелью
Ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду с метелью ожидаются на побережье Чукотского моря, циклон затронет два района Чукотки, сообщает региональный... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T04:44:00+03:00
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чукотское море
чукотка
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду с метелью ожидаются на побережье Чукотского моря, циклон затронет два района Чукотки, сообщает региональный главк МЧС РФ. "По данным Чукотского УГМС, на протяжении суток с 21.00 (12.00 мск) 13 января в районе побережья Чукотского моря прогнозируются порывы ветра 18-23 метров в секунду с усилениями 28-33 метров в секунду с метелью", - говорится в сообщении. Под действие циклона попадают муниципальный округ Эгвекинот и Чукотский район. Спасатели рекомендуют не оставлять детей без присмотра, при сильном ветре держаться вдали от ветхих конструкций, не выходить и не выезжать за пределы населённых пунктов.
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чукотское море, чукотка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Чукотское море, Чукотка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В двух районах Чукотки ожидается ураганный ветер с метелью

Ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду ожидается на побережье Чукотки

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВид на жилые дома в городе Анадырь
Вид на жилые дома в городе Анадырь - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Вид на жилые дома в городе Анадырь. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду с метелью ожидаются на побережье Чукотского моря, циклон затронет два района Чукотки, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"По данным Чукотского УГМС, на протяжении суток с 21.00 (12.00 мск) 13 января в районе побережья Чукотского моря прогнозируются порывы ветра 18-23 метров в секунду с усилениями 28-33 метров в секунду с метелью", - говорится в сообщении.
Под действие циклона попадают муниципальный округ Эгвекинот и Чукотский район.
Спасатели рекомендуют не оставлять детей без присмотра, при сильном ветре держаться вдали от ветхих конструкций, не выходить и не выезжать за пределы населённых пунктов.
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Чукотское мореЧукоткаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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