https://ria.ru/20250113/china-1993550339.html
Уход China Southern не повлияет на пассажиров, заявили в Росавиации
Уход China Southern не повлияет на пассажиров, заявили в Росавиации - РИА Новости, 13.01.2025
Уход China Southern не повлияет на пассажиров, заявили в Росавиации
Рейсов между столицами РФ и КНР достаточно для удовлетворения потребностей граждан, несмотря на уход с маршрута China Southern Airlines, сообщает представитель... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T22:21:00+03:00
2025-01-13T22:21:00+03:00
2025-01-13T22:21:00+03:00
в мире
китай
пекин
москва
россия
china southern airlines
ассоциация туроператоров россии (атор)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837185524_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d4c2baa11811fdd5affb572737e45ca6.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Рейсов между столицами РФ и КНР достаточно для удовлетворения потребностей граждан, несмотря на уход с маршрута China Southern Airlines, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. В понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что авиакомпания China Southern отменила рейсы из Москвы в Пекин с конца января. По их имению, ситуация может повлиять на путешествия 15-17 тысяч человек. В АТОР добавили, что туроператоры предлагают организованным туристам альтернативы. "По нашей оценке, сейчас, в сезон перевозок с относительно низким спросом, этой частотности достаточно для удовлетворения потребностей граждан России и Китая в прямых перелетах между столицами двух государств", - рассказал Кореняко. Сейчас есть три авиаперевозчика, осуществляющих оборотные рейсы между Москвой и Пекином. Это "Аэрофлот", Air China и China Eastern Airlines. Суммарно эти компании выполняют 17 регулярных рейсов в неделю. Росавиация уточнила, что "в случае роста спроса у перевозчиков, в частности "Аэрофлота" (при наличии заинтересованности) есть возможность увеличить количество выполняемых рейсов на линии".
https://ria.ru/20250109/aviakompanii-1992972862.html
https://ria.ru/20250103/dubay-1992418405.html
китай
пекин
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837185524_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0632d03055913e2ff54a3ccf252bf96a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, пекин, москва, россия, china southern airlines, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
В мире, Китай, Пекин, Москва, Россия, China Southern Airlines, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Уход China Southern не повлияет на пассажиров, заявили в Росавиации
Росавиация заявила, что уход China Southern не скажется на потребностях туристов