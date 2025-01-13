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Уход China Southern не повлияет на пассажиров, заявили в Росавиации - РИА Новости, 13.01.2025
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22:21 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/china-1993550339.html
Уход China Southern не повлияет на пассажиров, заявили в Росавиации
Уход China Southern не повлияет на пассажиров, заявили в Росавиации - РИА Новости, 13.01.2025
Уход China Southern не повлияет на пассажиров, заявили в Росавиации
Рейсов между столицами РФ и КНР достаточно для удовлетворения потребностей граждан, несмотря на уход с маршрута China Southern Airlines, сообщает представитель... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T22:21:00+03:00
2025-01-13T22:21:00+03:00
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ассоциация туроператоров россии (атор)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Рейсов между столицами РФ и КНР достаточно для удовлетворения потребностей граждан, несмотря на уход с маршрута China Southern Airlines, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. В понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что авиакомпания China Southern отменила рейсы из Москвы в Пекин с конца января. По их имению, ситуация может повлиять на путешествия 15-17 тысяч человек. В АТОР добавили, что туроператоры предлагают организованным туристам альтернативы. "По нашей оценке, сейчас, в сезон перевозок с относительно низким спросом, этой частотности достаточно для удовлетворения потребностей граждан России и Китая в прямых перелетах между столицами двух государств", - рассказал Кореняко. Сейчас есть три авиаперевозчика, осуществляющих оборотные рейсы между Москвой и Пекином. Это "Аэрофлот", Air China и China Eastern Airlines. Суммарно эти компании выполняют 17 регулярных рейсов в неделю. Росавиация уточнила, что "в случае роста спроса у перевозчиков, в частности "Аэрофлота" (при наличии заинтересованности) есть возможность увеличить количество выполняемых рейсов на линии".
https://ria.ru/20250109/aviakompanii-1992972862.html
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в мире, китай, пекин, москва, россия, china southern airlines, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
В мире, Китай, Пекин, Москва, Россия, China Southern Airlines, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Уход China Southern не повлияет на пассажиров, заявили в Росавиации

Росавиация заявила, что уход China Southern не скажется на потребностях туристов

© AP Photo / Mark SchiefelbeinСамолеты авиакомпании China Southern
Самолеты авиакомпании China Southern - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Самолеты авиакомпании China Southern. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Рейсов между столицами РФ и КНР достаточно для удовлетворения потребностей граждан, несмотря на уход с маршрута China Southern Airlines, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
В понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что авиакомпания China Southern отменила рейсы из Москвы в Пекин с конца января. По их имению, ситуация может повлиять на путешествия 15-17 тысяч человек. В АТОР добавили, что туроператоры предлагают организованным туристам альтернативы.
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"По нашей оценке, сейчас, в сезон перевозок с относительно низким спросом, этой частотности достаточно для удовлетворения потребностей граждан России и Китая в прямых перелетах между столицами двух государств", - рассказал Кореняко.
Сейчас есть три авиаперевозчика, осуществляющих оборотные рейсы между Москвой и Пекином. Это "Аэрофлот", Air China и China Eastern Airlines. Суммарно эти компании выполняют 17 регулярных рейсов в неделю.
Росавиация уточнила, что "в случае роста спроса у перевозчиков, в частности "Аэрофлота" (при наличии заинтересованности) есть возможность увеличить количество выполняемых рейсов на линии".
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В миреКитайПекинМоскваРоссияChina Southern AirlinesАссоциация туроператоров России (АТОР)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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