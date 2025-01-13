https://ria.ru/20250113/china-1993550339.html

Уход China Southern не повлияет на пассажиров, заявили в Росавиации

Уход China Southern не повлияет на пассажиров, заявили в Росавиации - РИА Новости, 13.01.2025

Уход China Southern не повлияет на пассажиров, заявили в Росавиации

Рейсов между столицами РФ и КНР достаточно для удовлетворения потребностей граждан, несмотря на уход с маршрута China Southern Airlines, сообщает представитель... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T22:21:00+03:00

2025-01-13T22:21:00+03:00

2025-01-13T22:21:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Рейсов между столицами РФ и КНР достаточно для удовлетворения потребностей граждан, несмотря на уход с маршрута China Southern Airlines, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. В понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что авиакомпания China Southern отменила рейсы из Москвы в Пекин с конца января. По их имению, ситуация может повлиять на путешествия 15-17 тысяч человек. В АТОР добавили, что туроператоры предлагают организованным туристам альтернативы. "По нашей оценке, сейчас, в сезон перевозок с относительно низким спросом, этой частотности достаточно для удовлетворения потребностей граждан России и Китая в прямых перелетах между столицами двух государств", - рассказал Кореняко. Сейчас есть три авиаперевозчика, осуществляющих оборотные рейсы между Москвой и Пекином. Это "Аэрофлот", Air China и China Eastern Airlines. Суммарно эти компании выполняют 17 регулярных рейсов в неделю. Росавиация уточнила, что "в случае роста спроса у перевозчиков, в частности "Аэрофлота" (при наличии заинтересованности) есть возможность увеличить количество выполняемых рейсов на линии".

https://ria.ru/20250109/aviakompanii-1992972862.html

https://ria.ru/20250103/dubay-1992418405.html

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в мире, китай, пекин, москва, россия, china southern airlines, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)