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China Southern отменила рейсы из Москвы в Пекин - РИА Новости, 13.01.2025
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Туризм
 
21:40 13.01.2025 (обновлено: 23:32 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/china-1993548291.html
China Southern отменила рейсы из Москвы в Пекин
China Southern отменила рейсы из Москвы в Пекин - РИА Новости, 13.01.2025
China Southern отменила рейсы из Москвы в Пекин
Авиакомпания China Southern отменила рейсы из Москвы в Пекин с конца января, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T21:40:00+03:00
2025-01-13T23:32:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Авиакомпания China Southern отменила рейсы из Москвы в Пекин с конца января, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России. "Согласно информации на сайте авиаперевозчика и в системах бронирования, прямых рейсов между российской и китайской столицами (должен выполняться под номером CZ342 ежедневно) у этой компании нет с 20 января по 30 марта — до конца действия зимнего расписания и как раз на период китайского Нового года", — указали в АТОР.Там уточнили, что билеты на последний рейс China Southern, запланированный на 19 января, стоят более 217 тысяч рублей. В ассоциации назвали это "заградительной" ценой, поскольку другие авиакомпании предлагают перелеты на этот день за 30-70 тысяч в одну сторону. Отмечается, что такое резкое подорожание также происходит в преддверии китайского Нового года.В АТОР считают, что речь идет о временной приостановке полетов China Southern из Москвы в Пекин. Тем не менее она может сказаться на планах 15-17 тысяч человек, если учитывать вместимость лайнеров и регулярность полетов. С трудностями столкнулись те, кто выбрали эту авиакомпанию для перелета в третьи страны со стыковкой в китайской столице.Туроператоры, в свою очередь, уже начали пересаживать клиентов на другие рейсы. Пока что это касается нескольких десятков человек, но со временем их количество вырастет, ведь "процесс отмен только начался".По мнению экспертов, решение China Southern может быть связано с внутренними причинами авиакомпании и пересмотром маршрутной сети из-за массовых поездок самих граждан КНР в период китайского Нового года.
https://ria.ru/20250109/aviakompanii-1992972862.html
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в мире, китай, пекин, москва, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм
Туризм, В мире, Китай, Пекин, Москва, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм
China Southern отменила рейсы из Москвы в Пекин

АТОР: China Southern отменила рейсы из Москвы в Пекин с конца января

© AP Photo / Mark SchiefelbeinСамолеты авиакомпании China Southern Airlines
Самолеты авиакомпании China Southern Airlines - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Самолеты авиакомпании China Southern Airlines. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Авиакомпания China Southern отменила рейсы из Москвы в Пекин с конца января, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России.
"Согласно информации на сайте авиаперевозчика и в системах бронирования, прямых рейсов между российской и китайской столицами (должен выполняться под номером CZ342 ежедневно) у этой компании нет с 20 января по 30 марта — до конца действия зимнего расписания и как раз на период китайского Нового года", — указали в АТОР.
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Там уточнили, что билеты на последний рейс China Southern, запланированный на 19 января, стоят более 217 тысяч рублей. В ассоциации назвали это "заградительной" ценой, поскольку другие авиакомпании предлагают перелеты на этот день за 30-70 тысяч в одну сторону.
Отмечается, что такое резкое подорожание также происходит в преддверии китайского Нового года.
В АТОР считают, что речь идет о временной приостановке полетов China Southern из Москвы в Пекин. Тем не менее она может сказаться на планах 15-17 тысяч человек, если учитывать вместимость лайнеров и регулярность полетов. С трудностями столкнулись те, кто выбрали эту авиакомпанию для перелета в третьи страны со стыковкой в китайской столице.
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Туроператоры, в свою очередь, уже начали пересаживать клиентов на другие рейсы. Пока что это касается нескольких десятков человек, но со временем их количество вырастет, ведь "процесс отмен только начался".
По мнению экспертов, решение China Southern может быть связано с внутренними причинами авиакомпании и пересмотром маршрутной сети из-за массовых поездок самих граждан КНР в период китайского Нового года.
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