https://ria.ru/20250113/britaniya-1993469819.html
Молодые британцы не умеют менять лампочки, пишут СМИ
Молодые британцы не умеют менять лампочки, пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2025
Молодые британцы не умеют менять лампочки, пишут СМИ
Британцы поколения Z не умеют менять лампочки, из-за чего им приходится ежегодно платить от тысячи фунтов стерлингов мастерам, которые делают это за них,... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T14:07:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Британцы поколения Z не умеют менять лампочки, из-за чего им приходится ежегодно платить от тысячи фунтов стерлингов мастерам, которые делают это за них, сообщает издание Telegraph со ссылкой на исследование, проведенное по заказу компании Halfords. "Представители поколения Z платят до 1,3 тысячи фунтов стерлингов в год за то, чтобы другие выполняли домашние работы, например, меняли лампочки", - пишет издание. В частности, четверть британцев возрасте от 18 до 27 лет заявили, что не стали бы менять лампочку самостоятельно из-за боязни залезть на стремянку, а каждый пятый опасается, что лампочка может быть слишком горячей. Среди альтернативы вызову мастера, молодежь также рассматривает вариант обратиться за помощью к родителям. Кроме прочего, 11% из более двух тысяч опрошенных взрослых представителей поколения Z также вызвали бы профессионала, чтобы повесить рамку для картины, а почти половина респондентов сообщили, что не знают, как накачать автомобильную шину.
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в мире
Молодые британцы не умеют менять лампочки, пишут СМИ
Telegraph: молодые британцы платят от тысячи фунтов в год за замену лампочек
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Британцы поколения Z не умеют менять лампочки, из-за чего им приходится ежегодно платить от тысячи фунтов стерлингов мастерам, которые делают это за них, сообщает издание Telegraph
со ссылкой на исследование, проведенное по заказу компании Halfords.
"Представители поколения Z платят до 1,3 тысячи фунтов стерлингов в год за то, чтобы другие выполняли домашние работы, например, меняли лампочки", - пишет издание.
В частности, четверть британцев возрасте от 18 до 27 лет заявили, что не стали бы менять лампочку самостоятельно из-за боязни залезть на стремянку, а каждый пятый опасается, что лампочка может быть слишком горячей. Среди альтернативы вызову мастера, молодежь также рассматривает вариант обратиться за помощью к родителям.
Кроме прочего, 11% из более двух тысяч опрошенных взрослых представителей поколения Z также вызвали бы профессионала, чтобы повесить рамку для картины, а почти половина респондентов сообщили, что не знают, как накачать автомобильную шину.