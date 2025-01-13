https://ria.ru/20250113/braziliya-1993459504.html

СМИ сообщили о подготовке покушения на президента Бразилии

СМИ сообщили о подготовке покушения на президента Бразилии - РИА Новости, 13.01.2025

СМИ сообщили о подготовке покушения на президента Бразилии

Полиция Бразилии расследует, предположительно, готовившееся покушение на президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву, сообщает новостной портал Terra. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T13:21:00+03:00

2025-01-13T13:21:00+03:00

2025-01-13T13:21:00+03:00

в мире

бразилия

луис инасиу лула да силва

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Полиция Бразилии расследует, предположительно, готовившееся покушение на президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву, сообщает новостной портал Terra. Как сообщается, 3 января полиция получила соответствующую жалобу, после чего приступила к расследованию. Предполагаемое нападение планировалось на конец января, утверждается в статье. "Согласно отчету, на президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву и судью верховного суда Александра ди Мораеша планировалось нападение с применением тяжелого вооружения, такого как взрывчатка, гранаты и крупнокалиберная винтовка", - говорится в сообщении издания. По данным телеканала CNN Brasil, по этому делу начато специальное расследование. Следователи поясняют, что все угрозы подобного рода рассматриваются как реальные. В настоящее время ведутся поиски с целью установления авторов, участников и средств, использованных для возможной атаки.

https://ria.ru/20241021/travma-1979093636.html

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в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва