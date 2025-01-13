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СМИ сообщили о подготовке покушения на президента Бразилии - РИА Новости, 13.01.2025
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13:21 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/braziliya-1993459504.html
СМИ сообщили о подготовке покушения на президента Бразилии
СМИ сообщили о подготовке покушения на президента Бразилии - РИА Новости, 13.01.2025
СМИ сообщили о подготовке покушения на президента Бразилии
Полиция Бразилии расследует, предположительно, готовившееся покушение на президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву, сообщает новостной портал Terra. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T13:21:00+03:00
2025-01-13T13:21:00+03:00
в мире
бразилия
луис инасиу лула да силва
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Полиция Бразилии расследует, предположительно, готовившееся покушение на президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву, сообщает новостной портал Terra. Как сообщается, 3 января полиция получила соответствующую жалобу, после чего приступила к расследованию. Предполагаемое нападение планировалось на конец января, утверждается в статье. "Согласно отчету, на президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву и судью верховного суда Александра ди Мораеша планировалось нападение с применением тяжелого вооружения, такого как взрывчатка, гранаты и крупнокалиберная винтовка", - говорится в сообщении издания. По данным телеканала CNN Brasil, по этому делу начато специальное расследование. Следователи поясняют, что все угрозы подобного рода рассматриваются как реальные. В настоящее время ведутся поиски с целью установления авторов, участников и средств, использованных для возможной атаки.
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в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва
СМИ сообщили о подготовке покушения на президента Бразилии

Terra: полиция Бразилии расследует предполагаемое покушение на президента страны

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Полиция Бразилии расследует, предположительно, готовившееся покушение на президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву, сообщает новостной портал Terra.
Как сообщается, 3 января полиция получила соответствующую жалобу, после чего приступила к расследованию. Предполагаемое нападение планировалось на конец января, утверждается в статье.
"Согласно отчету, на президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву и судью верховного суда Александра ди Мораеша планировалось нападение с применением тяжелого вооружения, такого как взрывчатка, гранаты и крупнокалиберная винтовка", - говорится в сообщении издания.
По данным телеканала CNN Brasil, по этому делу начато специальное расследование. Следователи поясняют, что все угрозы подобного рода рассматриваются как реальные. В настоящее время ведутся поиски с целью установления авторов, участников и средств, использованных для возможной атаки.
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