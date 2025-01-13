https://ria.ru/20250113/blinovskaya-1993441248.html

Сбербанк предъявил свои требования к Блиновской в деле о ее банкротстве

Сбербанк предъявил свои требования к Блиновской в деле о ее банкротстве - РИА Новости, 13.01.2025

Сбербанк предъявил свои требования к Блиновской в деле о ее банкротстве

Сбербанк в деле о банкротстве блогера Елены Блиновской вслед за ФНС России и ВТБ тоже предъявил к ней свои требования, следует из сообщения в картотеке... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T11:52:00+03:00

2025-01-13T11:52:00+03:00

2025-01-13T11:52:00+03:00

москва

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Сбербанк в деле о банкротстве блогера Елены Блиновской вслед за ФНС России и ВТБ тоже предъявил к ней свои требования, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. Заявление Сбербанка "об установлении размера требований кредиторов" поступило в арбитражный суд Москвы 27 декабря и к рассмотрению пока не назначено. Размер неисполненных обязательств Блиновской перед Сбербанком в опубликованных материалах суда не указан. Блиновская в мае сама подала заявление о собственном банкротстве, но в процессе передумала, рассчитывая погасить долг своими силами. Тем не менее суд в ноябре признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Общий размер неисполненных обязательств Блиновской в решении суда не указан. С момента объявления ее банкротом в дело поступили заявления двух кредиторов о включении их требований в реестр требований кредиторов должника: от ФНС России – в размере около 1,2 миллиарда рублей и от банка ВТБ - в размере около 270 миллионов рублей. Требования пока не рассмотрены. Ранее ФНС проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая решение налоговой инспекции и пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражные суды трех инстанций ее претензии отклонили. Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) - около 1,2 миллиарда рублей. На заседании 13 ноября Морозов сообщил, что Блиновская пытается продать дом за 600-650 миллионов рублей и до конца декабря закрыть основной долг по налогам. Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы. Банкротом могут признать также ее мужа, соответствующее заявление с требованиями на сумму свыше 7,5 миллиона рублей поступило от Сбербанка в арбитражный суд Ярославской области. Уголовное дело уехавшего в зону СВО Блиновского, которого следствие считает пособником преступлений своей жены, выделено в отдельное производство и приостановлено.

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https://ria.ru/20241128/blinovskaya-1986244708.html

https://ria.ru/20241129/blinovskaya-1986463265.html

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