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"Ты заслужил". В США набросились на Блинкена из-за его прощальной речи
"Ты заслужил". В США набросились на Блинкена из-за его прощальной речи - РИА Новости, 13.01.2025
"Ты заслужил". В США набросились на Блинкена из-за его прощальной речи
Госсекретарь США Энтони Блинкен стал самым настоящим военным преступником, заслуживающим соответствующего наказания, заявил отставной американский разведчик... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T06:51:00+03:00
2025-01-13T06:51:00+03:00
2025-01-13T06:51:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен стал самым настоящим военным преступником, заслуживающим соответствующего наказания, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X.Он прокомментировал сообщение Блинкена о том, что он покидает пост госсекретаря, проделав на международной арене очень большую и хорошую работу."Ты военный преступник во всех смыслах этого слова. Надеюсь, в отношении тебя проведут расследование, предъявят обвинение и признают виновным. <...> Надеюсь, ты справедливо получишь то, что заслужил", — отреагировал Риттер.Он напомнил Блинкену, что тот несет единоличную ответственность за эскалацию конфликта на Украине и что на именно на его руках кровь многих людей, погибших там."Ты воспользовался слабоумием президента (США Джо Байдена. — Прим. ред.), чтобы поставить нашу страну на грань ядерной войны с Россией, нарушив Конституцию (США. — Прим. ред.) и надлежащие правовые процедуры", — отметил он.В субботу в Белом доме заявили, что прощальное обращение президента США Джо Байдена к нации по итогам президентского срока пройдет 15 января. Позднее состоится инаугурация избранного президента Дональда Трампа, который 20 января станет 47-м президентом США.
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в мире, сша, энтони блинкен, скотт риттер, россия, украина, джо байден
В мире, США, Энтони Блинкен, Скотт Риттер, Россия, Украина, Джо Байден
"Ты заслужил". В США набросились на Блинкена из-за его прощальной речи
Риттер: Блинкен военный преступник, заслуживающий справедливого наказания