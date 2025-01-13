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"Ты заслужил". В США набросились на Блинкена из-за его прощальной речи - РИА Новости, 13.01.2025
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06:51 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/blinken-1993408194.html
"Ты заслужил". В США набросились на Блинкена из-за его прощальной речи
"Ты заслужил". В США набросились на Блинкена из-за его прощальной речи - РИА Новости, 13.01.2025
"Ты заслужил". В США набросились на Блинкена из-за его прощальной речи
Госсекретарь США Энтони Блинкен стал самым настоящим военным преступником, заслуживающим соответствующего наказания, заявил отставной американский разведчик... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T06:51:00+03:00
2025-01-13T06:51:00+03:00
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сша
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен стал самым настоящим военным преступником, заслуживающим соответствующего наказания, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X.Он прокомментировал сообщение Блинкена о том, что он покидает пост госсекретаря, проделав на международной арене очень большую и хорошую работу."Ты военный преступник во всех смыслах этого слова. Надеюсь, в отношении тебя проведут расследование, предъявят обвинение и признают виновным. &lt;...&gt; Надеюсь, ты справедливо получишь то, что заслужил", — отреагировал Риттер.Он напомнил Блинкену, что тот несет единоличную ответственность за эскалацию конфликта на Украине и что на именно на его руках кровь многих людей, погибших там."Ты воспользовался слабоумием президента (США Джо Байдена. — Прим. ред.), чтобы поставить нашу страну на грань ядерной войны с Россией, нарушив Конституцию (США. — Прим. ред.) и надлежащие правовые процедуры", — отметил он.В субботу в Белом доме заявили, что прощальное обращение президента США Джо Байдена к нации по итогам президентского срока пройдет 15 января. Позднее состоится инаугурация избранного президента Дональда Трампа, который 20 января станет 47-м президентом США.
https://ria.ru/20250113/kellog-1993406247.html
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в мире, сша, энтони блинкен, скотт риттер, россия, украина, джо байден
В мире, США, Энтони Блинкен, Скотт Риттер, Россия, Украина, Джо Байден
"Ты заслужил". В США набросились на Блинкена из-за его прощальной речи

Риттер: Блинкен военный преступник, заслуживающий справедливого наказания

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЭнтони Блинкен
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Энтони Блинкен . Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен стал самым настоящим военным преступником, заслуживающим соответствующего наказания, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X.
Он прокомментировал сообщение Блинкена о том, что он покидает пост госсекретаря, проделав на международной арене очень большую и хорошую работу.
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"Ты военный преступник во всех смыслах этого слова. Надеюсь, в отношении тебя проведут расследование, предъявят обвинение и признают виновным. <...> Надеюсь, ты справедливо получишь то, что заслужил", — отреагировал Риттер.
Он напомнил Блинкену, что тот несет единоличную ответственность за эскалацию конфликта на Украине и что на именно на его руках кровь многих людей, погибших там.
"Ты воспользовался слабоумием президента (США Джо Байдена. — Прим. ред.), чтобы поставить нашу страну на грань ядерной войны с Россией, нарушив Конституцию (США. — Прим. ред.) и надлежащие правовые процедуры", — отметил он.
В субботу в Белом доме заявили, что прощальное обращение президента США Джо Байдена к нации по итогам президентского срока пройдет 15 января. Позднее состоится инаугурация избранного президента Дональда Трампа, который 20 января станет 47-м президентом США.
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В миреСШАЭнтони БлинкенСкотт РиттерРоссияУкраинаДжо Байден
 
 
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