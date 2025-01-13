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Почти 17 млрд рублей привлек бизнес Подмосковья с помощью областных фондов
Почти 17 млрд рублей привлек бизнес Подмосковья с помощью областных фондов - РИА Новости, 13.01.2025
Почти 17 млрд рублей привлек бизнес Подмосковья с помощью областных фондов
Почти 17 миллиардов рублей составил суммарный объем финансовых средств, которые привлекли предприниматели Подмосковья при поддержке Московского областного фонда РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T18:40:00+03:00
2025-01-13T18:40:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Почти 17 миллиардов рублей составил суммарный объем финансовых средств, которые привлекли предприниматели Подмосковья при поддержке Московского областного фонда микрофинансирования и Московского областного гарантийного фонда, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, с начала прошлого года Московский областной фонд микрофинансирования выдал 359 льготных займов на общую сумму 657 миллионов рублей. Кроме займов, бизнес региона активно пользуется поддержкой подмосковного Гарантийного фонда: в прошлом году выдано 851 поручительство на сумму 8 миллиардов рублей. Она отметила, что данные поручительства помогли бизнесу привлечь почти 17 миллиардов рублей заемных средств. Зиновьева добавила, что наибольшей востребованностью Московского областного фонда микрофинансирования в 2024 году пользовалась программа "Социальный бизнес". Благодаря ей предпринимателям было выдано 95 займов общим объемом 134 миллиона рублей. Ранее в ведомстве сообщали, что производители Подмосковья получили в прошлом году от Фонда развития промышленности Московской области (ФРП МО) на погашение инвестиционных кредитов более 480 миллионов рублей.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
Почти 17 млрд рублей привлек бизнес Подмосковья с помощью областных фондов
Зиновьева: почти 17 млрд рублей привлек бизнес Подмосковья через областные фонды
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Почти 17 миллиардов рублей составил суммарный объем финансовых средств, которые привлекли предприниматели Подмосковья при поддержке Московского областного фонда микрофинансирования и Московского областного гарантийного фонда, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, с начала прошлого года Московский областной фонд микрофинансирования выдал 359 льготных займов на общую сумму 657 миллионов рублей. Кроме займов, бизнес региона активно пользуется поддержкой подмосковного Гарантийного фонда: в прошлом году выдано 851 поручительство на сумму 8 миллиардов рублей.
Она отметила, что данные поручительства помогли бизнесу привлечь почти 17 миллиардов рублей заемных средств.
Зиновьева добавила, что наибольшей востребованностью Московского областного фонда микрофинансирования в 2024 году пользовалась программа "Социальный бизнес". Благодаря ей предпринимателям было выдано 95 займов общим объемом 134 миллиона рублей.
Ранее в ведомстве сообщали, что производители Подмосковья получили в прошлом году от Фонда развития промышленности Московской области (ФРП МО) на погашение инвестиционных кредитов более 480 миллионов рублей.