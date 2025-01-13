https://ria.ru/20250113/bilayn-1993421291.html

"Билайн" станет партнером федерального конкурса "Наука. Территория героев"

"Билайн" станет партнером федерального конкурса "Наука. Территория героев" - РИА Новости, 13.01.2025

"Билайн" станет партнером федерального конкурса "Наука. Территория героев"

"Билайн" выступит партнером конкурса "Наука. Территория героев", который призван поддержать развитие науки и инноваций, а также молодых ученых и подростков,... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T10:19:00+03:00

2025-01-13T10:19:00+03:00

2025-01-13T10:19:00+03:00

россия

билайн

ано "национальные приоритеты"

сергей анохин

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. "Билайн" выступит партнером конкурса "Наука. Территория героев", который призван поддержать развитие науки и инноваций, а также молодых ученых и подростков, интересующихся научными дисциплинами и планирующих построить свое профессиональное будущее в сфере науки и технологий, сообщает пресс-служба мобильного оператора.Конкурс организован АНО "Национальные приоритеты" и проходит на ежегодной основе."Билайн" выделит грант победителю конкурса на проведение научно-исследовательской работы и повышение компетенций в сфере выбранной научной специализации. Финалист по итогам общего конкурса будет определен в феврале 2025 года. Компания также проведет тематическую неделю, посвященную технологиям в сфере ИТ и телекоммуникаций. Неделя "Билайна" пройдет с 16 по 22 января 2025 года: участников ждет знакомство с технологическими решениями в области телекоммуникаций, научно-популярные статьи и квиз, посвященный технологиям связи, облачным сервисам, большим данным и искусственному интеллекту. Победители получат призы от компании, говорится в сообщении."В 2024 году "Билайн" стал партнером национального проекта "Наука. Университеты", и сегодня мы рады продолжить это партнерство в рамках федерального проекта "Наука.Территория героев". Текущие задачи по развитию отечественных технологических решений требуют постоянной актуализации знаний и компетенций, поддержки интереса молодого поколения к науке и инновациям, системному развитию инженерных навыков. Мы верим, что поддержка и популяризация научных конкурсов со стороны ведущих технологических компаний будет способствовать возрождению престижа научных и инженерных специализаций и появлению все большего количества действительно конкурентоспособных отечественных разработок", ‑ отметил генеральный директор "Билайна" Сергей Анохин, слова которого приводит пресс-служба.

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, билайн, ано "национальные приоритеты", сергей анохин