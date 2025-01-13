Джефф Безос не видит угрозы для своей компании со стороны Трампа и Маска
Безос не видит угрозы для своей компании Blue Origin со стороны Трампа и Маска
© AP Photo / Amy Harris/InvisionДжефф Безос
© AP Photo / Amy Harris/Invision
Джефф Безос. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Основатель онлайн-ритейлера Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос не считает, что американский предприниматель Илон Маск будет использовать отношения с избранным президентом США Дональдом Трампом, чтобы ослабить позиции его компании. Об этом он заявил в интервью агентству Рейтер.
Ранее издание Politico писало, что близость Маска к Трампу вызывает опасения, что Маск создаст монополию в космической отрасли страны и получит миллиарды долларов от государства для своей компании SpaceX, Газета выделяла двух конкурентов, которые борются за господство в космической сфере: Маска и Безоса, создавшего аэрокосмическую компанию Blue Origin. Несмотря на то, что Blue Origin еще не запускала человека в космос, именно ее называют ближайшим конкурентом за финансирование в секторе.
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"Илон ясно дал понять, что делает это в интересах общества, а не ради личной выгоды. И я принимаю его слова за чистую монету", - заявил Безос.
Как пишет агентство, Безос заявил, что не думает, что Маск будет использовать отношения с Трампом, чтобы подорвать позиции его компании Blue Origin.
Безос добавил, что он "очень оптимистично" настроен в отношении космической программы будущей администрации США.
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