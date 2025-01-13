https://ria.ru/20250113/bezos-1993405907.html

Джефф Безос не видит угрозы для своей компании со стороны Трампа и Маска

Джефф Безос не видит угрозы для своей компании со стороны Трампа и Маска - РИА Новости, 13.01.2025

Джефф Безос не видит угрозы для своей компании со стороны Трампа и Маска

Основатель онлайн-ритейлера Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос не считает, что американский предприниматель Илон Маск будет использовать... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T05:34:00+03:00

2025-01-13T05:34:00+03:00

2025-01-13T05:34:00+03:00

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джефф безос

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amazon

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Основатель онлайн-ритейлера Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос не считает, что американский предприниматель Илон Маск будет использовать отношения с избранным президентом США Дональдом Трампом, чтобы ослабить позиции его компании. Об этом он заявил в интервью агентству Рейтер.Ранее издание Politico писало, что близость Маска к Трампу вызывает опасения, что Маск создаст монополию в космической отрасли страны и получит миллиарды долларов от государства для своей компании SpaceX, Газета выделяла двух конкурентов, которые борются за господство в космической сфере: Маска и Безоса, создавшего аэрокосмическую компанию Blue Origin. Несмотря на то, что Blue Origin еще не запускала человека в космос, именно ее называют ближайшим конкурентом за финансирование в секторе. "Илон ясно дал понять, что делает это в интересах общества, а не ради личной выгоды. И я принимаю его слова за чистую монету", - заявил Безос. Как пишет агентство, Безос заявил, что не думает, что Маск будет использовать отношения с Трампом, чтобы подорвать позиции его компании Blue Origin. Безос добавил, что он "очень оптимистично" настроен в отношении космической программы будущей администрации США.

https://ria.ru/20241231/mask-1992167101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, джефф безос, илон маск, дональд трамп, blue origin, amazon