Рейтинг@Mail.ru
Джефф Безос не видит угрозы для своей компании со стороны Трампа и Маска - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:34 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/bezos-1993405907.html
Джефф Безос не видит угрозы для своей компании со стороны Трампа и Маска
Джефф Безос не видит угрозы для своей компании со стороны Трампа и Маска - РИА Новости, 13.01.2025
Джефф Безос не видит угрозы для своей компании со стороны Трампа и Маска
Основатель онлайн-ритейлера Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос не считает, что американский предприниматель Илон Маск будет использовать... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T05:34:00+03:00
2025-01-13T05:34:00+03:00
сша
джефф безос
илон маск
дональд трамп
blue origin
amazon
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152476/09/1524760956_0:236:4581:2813_1920x0_80_0_0_be7f001e23d2005789175cdbae8062b7.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Основатель онлайн-ритейлера Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос не считает, что американский предприниматель Илон Маск будет использовать отношения с избранным президентом США Дональдом Трампом, чтобы ослабить позиции его компании. Об этом он заявил в интервью агентству Рейтер.Ранее издание Politico писало, что близость Маска к Трампу вызывает опасения, что Маск создаст монополию в космической отрасли страны и получит миллиарды долларов от государства для своей компании SpaceX, Газета выделяла двух конкурентов, которые борются за господство в космической сфере: Маска и Безоса, создавшего аэрокосмическую компанию Blue Origin. Несмотря на то, что Blue Origin еще не запускала человека в космос, именно ее называют ближайшим конкурентом за финансирование в секторе. "Илон ясно дал понять, что делает это в интересах общества, а не ради личной выгоды. И я принимаю его слова за чистую монету", - заявил Безос. Как пишет агентство, Безос заявил, что не думает, что Маск будет использовать отношения с Трампом, чтобы подорвать позиции его компании Blue Origin. Безос добавил, что он "очень оптимистично" настроен в отношении космической программы будущей администрации США.
https://ria.ru/20241231/mask-1992167101.html
https://ria.ru/20241223/otkaz-1990766276.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152476/09/1524760956_258:0:4323:3049_1920x0_80_0_0_67de5b98e6e3d73eb5d4f70de47786d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, джефф безос, илон маск, дональд трамп, blue origin, amazon
США, Джефф Безос, Илон Маск, Дональд Трамп, Blue Origin, Amazon
Джефф Безос не видит угрозы для своей компании со стороны Трампа и Маска

Безос не видит угрозы для своей компании Blue Origin со стороны Трампа и Маска

© AP Photo / Amy Harris/InvisionДжефф Безос
Джефф Безос - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Amy Harris/Invision
Джефф Безос. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Основатель онлайн-ритейлера Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос не считает, что американский предприниматель Илон Маск будет использовать отношения с избранным президентом США Дональдом Трампом, чтобы ослабить позиции его компании. Об этом он заявил в интервью агентству Рейтер.
Ранее издание Politico писало, что близость Маска к Трампу вызывает опасения, что Маск создаст монополию в космической отрасли страны и получит миллиарды долларов от государства для своей компании SpaceX, Газета выделяла двух конкурентов, которые борются за господство в космической сфере: Маска и Безоса, создавшего аэрокосмическую компанию Blue Origin. Несмотря на то, что Blue Origin еще не запускала человека в космос, именно ее называют ближайшим конкурентом за финансирование в секторе.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Маск обогнал Безоса и Цукерберга в рейтинге популярности, пишет Axios
31 декабря 2024, 15:34
"Илон ясно дал понять, что делает это в интересах общества, а не ради личной выгоды. И я принимаю его слова за чистую монету", - заявил Безос.
Как пишет агентство, Безос заявил, что не думает, что Маск будет использовать отношения с Трампом, чтобы подорвать позиции его компании Blue Origin.
Безос добавил, что он "очень оптимистично" настроен в отношении космической программы будущей администрации США.
Дональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
"Родился не в той стране": Трамп раскрыл неудобную для Маска правду
23 декабря 2024, 07:07
 
СШАДжефф БезосИлон МаскДональд ТрампBlue OriginAmazon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала