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Полиция Часова Яра не помогала местным жителям, рассказал беженец - РИА Новости, 13.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:27 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/bezhenets-1993405594.html
Полиция Часова Яра не помогала местным жителям, рассказал беженец
Полиция Часова Яра не помогала местным жителям, рассказал беженец - РИА Новости, 13.01.2025
Полиция Часова Яра не помогала местным жителям, рассказал беженец
Полиция киевского режима в Часов Яре не выполняла своих обязанностей, игнорируя мародерство и отказываясь помогать жителям, рассказал РИА Новости беженец из... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T05:27:00+03:00
2025-01-13T05:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
общество
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Полиция киевского режима в Часов Яре не выполняла своих обязанностей, игнорируя мародерство и отказываясь помогать жителям, рассказал РИА Новости беженец из города Иван Корякин. "Полиция была, но она буквально ничего не делала, она просто была там. Беспорядки творились, что хотели люди делали, а полиция ничего не делала. Например, военные выносили что-то, ноль эмоций они. Мирные тоже бывало выносили что-то из квартир, тоже никак не реагировали", - сказал собеседник агентства. По его словам, когда загорелся один из домов, местные жители обратились к сотрудникам полиции, которые располагались в подвале дома 46 по Днепровской улице, чтобы правоохранители вызвали пожарных из Константиновки, на что сотрудники, не открыв дверь, ответили, что делать ничего не будут.
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константиновка
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константиновка, общество
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Общество
Полиция Часова Яра не помогала местным жителям, рассказал беженец

Беженец Корякин: полиция Украины закрывала глаза на мародерство в Часов Яре

© РИА Новости / Виталий Залесский | Перейти в медиабанкСотрудник полиции на Украине
Сотрудник полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Виталий Залесский
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Сотрудник полиции на Украине. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Полиция киевского режима в Часов Яре не выполняла своих обязанностей, игнорируя мародерство и отказываясь помогать жителям, рассказал РИА Новости беженец из города Иван Корякин.
"Полиция была, но она буквально ничего не делала, она просто была там. Беспорядки творились, что хотели люди делали, а полиция ничего не делала. Например, военные выносили что-то, ноль эмоций они. Мирные тоже бывало выносили что-то из квартир, тоже никак не реагировали", - сказал собеседник агентства.
По его словам, когда загорелся один из домов, местные жители обратились к сотрудникам полиции, которые располагались в подвале дома 46 по Днепровской улице, чтобы правоохранители вызвали пожарных из Константиновки, на что сотрудники, не открыв дверь, ответили, что делать ничего не будут.
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Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаОбщество
 
 
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