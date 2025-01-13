https://ria.ru/20250113/bezhenets-1993405594.html

Полиция Часова Яра не помогала местным жителям, рассказал беженец

Полиция Часова Яра не помогала местным жителям, рассказал беженец - РИА Новости, 13.01.2025

Полиция Часова Яра не помогала местным жителям, рассказал беженец

Полиция киевского режима в Часов Яре не выполняла своих обязанностей, игнорируя мародерство и отказываясь помогать жителям, рассказал РИА Новости беженец из... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T05:27:00+03:00

2025-01-13T05:27:00+03:00

2025-01-13T05:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

константиновка

общество

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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Полиция киевского режима в Часов Яре не выполняла своих обязанностей, игнорируя мародерство и отказываясь помогать жителям, рассказал РИА Новости беженец из города Иван Корякин. "Полиция была, но она буквально ничего не делала, она просто была там. Беспорядки творились, что хотели люди делали, а полиция ничего не делала. Например, военные выносили что-то, ноль эмоций они. Мирные тоже бывало выносили что-то из квартир, тоже никак не реагировали", - сказал собеседник агентства. По его словам, когда загорелся один из домов, местные жители обратились к сотрудникам полиции, которые располагались в подвале дома 46 по Днепровской улице, чтобы правоохранители вызвали пожарных из Константиновки, на что сотрудники, не открыв дверь, ответили, что делать ничего не будут.

https://ria.ru/20240926/sudzha-1974736062.html

константиновка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

константиновка, общество