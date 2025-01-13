https://ria.ru/20250113/bespilotnik-1993396916.html

Над Брянской областью уничтожили беспилотник

Над Брянской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 13.01.2025

Над Брянской областью уничтожили беспилотник

Беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T01:07:00+03:00

2025-01-13T01:07:00+03:00

2025-01-13T01:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА самолетного типа", - написал Богомаз. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20250101/bespilotnik-1992263409.html

брянская область

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Дарья Буймова

брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность