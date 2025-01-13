https://ria.ru/20250113/belgorodskaya-1993420246.html

ВСУ выпустили более 50 беспилотников по Белгородской области за сутки

ВСУ выпустили более 50 беспилотников по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 13.01.2025

ВСУ выпустили более 50 беспилотников по Белгородской области за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь приграничных районов Белгородской области более 50 беспилотниками, ранены три мирных жителя, они... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T09:48:00+03:00

2025-01-13T09:48:00+03:00

2025-01-13T09:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2d99b470ac597b52db925897740eb79.jpg

БЕЛГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь приграничных районов Белгородской области более 50 беспилотниками, ранены три мирных жителя, они госпитализированы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 30 населенных пунктов подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 43 боеприпаса и совершены атаки 53 беспилотниками. За отчетный период различные разрушения выявлены в восьми частных домах, коммерческом объекте, промышленном предприятии, административном здании, также повреждены 9 автомобилей. "В Волоконовском районе село Борисовка и хутор Плотвянка подверглись атакам 3 БПЛА… В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Головчино и Дунайка выпущено 2 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью 9 беспилотников. Ранены три мирных жителя. Все пострадавшие госпитализированы", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе восемь населенных пунктов подверглись обстрелам 9 снарядами и атакам с помощью 11 беспилотников. В Борисовском районе по посёлку Борисовка и четырем селам нанесены удары 6 беспилотниками. В Валуйском округе по трем населенным пунктам совершены атаки с помощью 3 беспилотников. "В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Графовка, Демидовка и Илек-Пеньковка подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 24 боеприпаса, и атакам 12 БПЛА. В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Маслова Пристань, село Муром, а также хутор Мухин подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено 8 боеприпасов, и атакам 9 беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250113/obstanovka-1993159053.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

украина

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия