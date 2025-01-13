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ВСУ выпустили более 50 беспилотников по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 13.01.2025
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09:48 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/belgorodskaya-1993420246.html
ВСУ выпустили более 50 беспилотников по Белгородской области за сутки
ВСУ выпустили более 50 беспилотников по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 13.01.2025
ВСУ выпустили более 50 беспилотников по Белгородской области за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь приграничных районов Белгородской области более 50 беспилотниками, ранены три мирных жителя, они... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T09:48:00+03:00
2025-01-13T09:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь приграничных районов Белгородской области более 50 беспилотниками, ранены три мирных жителя, они госпитализированы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 30 населенных пунктов подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 43 боеприпаса и совершены атаки 53 беспилотниками. За отчетный период различные разрушения выявлены в восьми частных домах, коммерческом объекте, промышленном предприятии, административном здании, также повреждены 9 автомобилей. "В Волоконовском районе село Борисовка и хутор Плотвянка подверглись атакам 3 БПЛА… В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Головчино и Дунайка выпущено 2 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью 9 беспилотников. Ранены три мирных жителя. Все пострадавшие госпитализированы", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе восемь населенных пунктов подверглись обстрелам 9 снарядами и атакам с помощью 11 беспилотников. В Борисовском районе по посёлку Борисовка и четырем селам нанесены удары 6 беспилотниками. В Валуйском округе по трем населенным пунктам совершены атаки с помощью 3 беспилотников. "В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Графовка, Демидовка и Илек-Пеньковка подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 24 боеприпаса, и атакам 12 БПЛА. В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Маслова Пристань, село Муром, а также хутор Мухин подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено 8 боеприпасов, и атакам 9 беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250113/obstanovka-1993159053.html
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белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ выпустили более 50 беспилотников по Белгородской области за сутки

Гладков: более 50 БПЛА ВСУ атаковали семь районов Белгородской области за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия украинского обстрела
Последствия украинского обстрела - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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БЕЛГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь приграничных районов Белгородской области более 50 беспилотниками, ранены три мирных жителя, они госпитализированы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 30 населенных пунктов подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 43 боеприпаса и совершены атаки 53 беспилотниками. За отчетный период различные разрушения выявлены в восьми частных домах, коммерческом объекте, промышленном предприятии, административном здании, также повреждены 9 автомобилей.
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"В Волоконовском районе село Борисовка и хутор Плотвянка подверглись атакам 3 БПЛА… В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Головчино и Дунайка выпущено 2 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью 9 беспилотников. Ранены три мирных жителя. Все пострадавшие госпитализированы", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе восемь населенных пунктов подверглись обстрелам 9 снарядами и атакам с помощью 11 беспилотников. В Борисовском районе по посёлку Борисовка и четырем селам нанесены удары 6 беспилотниками. В Валуйском округе по трем населенным пунктам совершены атаки с помощью 3 беспилотников.
«
"В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Графовка, Демидовка и Илек-Пеньковка подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 24 боеприпаса, и атакам 12 БПЛА. В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Маслова Пристань, село Муром, а также хутор Мухин подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено 8 боеприпасов, и атакам 9 беспилотников", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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