ВСУ выпустили более 50 беспилотников по Белгородской области за сутки
Гладков: более 50 БПЛА ВСУ атаковали семь районов Белгородской области за сутки
Последствия украинского обстрела. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь приграничных районов Белгородской области более 50 беспилотниками, ранены три мирных жителя, они госпитализированы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 30 населенных пунктов подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 43 боеприпаса и совершены атаки 53 беспилотниками. За отчетный период различные разрушения выявлены в восьми частных домах, коммерческом объекте, промышленном предприятии, административном здании, также повреждены 9 автомобилей.
"В Волоконовском районе село Борисовка и хутор Плотвянка подверглись атакам 3 БПЛА… В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Головчино и Дунайка выпущено 2 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью 9 беспилотников. Ранены три мирных жителя. Все пострадавшие госпитализированы", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе восемь населенных пунктов подверглись обстрелам 9 снарядами и атакам с помощью 11 беспилотников. В Борисовском районе по посёлку Борисовка и четырем селам нанесены удары 6 беспилотниками. В Валуйском округе по трем населенным пунктам совершены атаки с помощью 3 беспилотников.
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"В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Графовка, Демидовка и Илек-Пеньковка подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 24 боеприпаса, и атакам 12 БПЛА. В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Маслова Пристань, село Муром, а также хутор Мухин подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено 8 боеприпасов, и атакам 9 беспилотников", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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