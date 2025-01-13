Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:08 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/belgorod-1993533738.html
В Белгороде четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью
В Белгороде четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью - РИА Новости, 13.01.2025
В Белгороде четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью
Четыре человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля и скорой медицинской помощи на улице Костюкова в Белгороде,... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T19:08:00+03:00
2025-01-13T19:08:00+03:00
происшествия
авто
белгород
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151201/60/1512016059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78f1141aca5ac43c683659d993636997.jpg
БЕЛГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Четыре человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля и скорой медицинской помощи на улице Костюкова в Белгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Белгородской области. По данным ведомства, ДТП произошло в понедельник около 16 часов 25 минут в Белгороде на улице Костюкова. Водитель автомобиля Nissan Almera 1993 года рождения допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи "Газель". В результате аварии "Газель" наехала на опору линии электропередачи. "За медицинской помощью обратились водители обоих транспортных средств, а также два фельдшера скорой медицинской помощи. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия", - говорится в сообщении УМВД.
https://ria.ru/20250112/mvd-1993376970.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151201/60/1512016059_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00ead6262648ffd1aba0593a866911e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, белгород, белгородская область
Происшествия, Авто, Белгород, Белгородская область
В Белгороде четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью

В Белгороде четыре человека пострадали в ДТП с участием легковушки и скорой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Четыре человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля и скорой медицинской помощи на улице Костюкова в Белгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Белгородской области.
По данным ведомства, ДТП произошло в понедельник около 16 часов 25 минут в Белгороде на улице Костюкова. Водитель автомобиля Nissan Almera 1993 года рождения допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи "Газель". В результате аварии "Газель" наехала на опору линии электропередачи.
"За медицинской помощью обратились водители обоих транспортных средств, а также два фельдшера скорой медицинской помощи. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия", - говорится в сообщении УМВД.
ДТП с участием рейсового автобуса на автодороге Донецк - Харцызск - Амвросиевка в районе Иловайска - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Число пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР выросло до 33
12 января, 19:40
 
ПроисшествияАвтоБелгородБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала