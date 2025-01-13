https://ria.ru/20250113/belgorod-1993533738.html
В Белгороде четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью
В Белгороде четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью - РИА Новости, 13.01.2025
В Белгороде четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью
Четыре человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля и скорой медицинской помощи на улице Костюкова в Белгороде,... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T19:08:00+03:00
2025-01-13T19:08:00+03:00
2025-01-13T19:08:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Четыре человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля и скорой медицинской помощи на улице Костюкова в Белгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Белгородской области. По данным ведомства, ДТП произошло в понедельник около 16 часов 25 минут в Белгороде на улице Костюкова. Водитель автомобиля Nissan Almera 1993 года рождения допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи "Газель". В результате аварии "Газель" наехала на опору линии электропередачи. "За медицинской помощью обратились водители обоих транспортных средств, а также два фельдшера скорой медицинской помощи. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия", - говорится в сообщении УМВД.
https://ria.ru/20250112/mvd-1993376970.html
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происшествия, авто, белгород, белгородская область
Происшествия, Авто, Белгород, Белгородская область
В Белгороде четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью
В Белгороде четыре человека пострадали в ДТП с участием легковушки и скорой