https://ria.ru/20250113/belgiya-1993461786.html
В Бельгии начался протест из-за планов правительства сэкономить на пенсиях
В Бельгии начался протест из-за планов правительства сэкономить на пенсиях - РИА Новости, 13.01.2025
В Бельгии начался протест из-за планов правительства сэкономить на пенсиях
Массовая акция протеста началась в понедельник в центре Брюсселя против планов будущего правительства сэкономить на пенсиях и социальных выплатах, передает... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T13:29:00+03:00
2025-01-13T13:29:00+03:00
2025-01-13T13:29:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Массовая акция протеста началась в понедельник в центре Брюсселя против планов будущего правительства сэкономить на пенсиях и социальных выплатах, передает корреспондент РИА Новости. "Правительство хочет напрямую атаковать пенсии трудящихся, провести беспрецедентное сокращение государственных услуг", - говорится на транспарантах Федерации профсоюзов трудящихся Бельгии. По их данным, будущее правительство Бельгии, которое формируется в настоящее время, намерено экономить только на пенсиях порядка трех миллиардов евро ежегодно. "За это заплатят трудящиеся", - утверждают в федерации профсоюзов. "Руки прочь от моей пенсии!" - скандируют участники акции. По их мнению, в результате действий будущего кабинета министров трудящиеся после выхода на пенсию могут потерять значительную часть доходов. Общенациональная забастовка проходит в Бельгии в понедельник. Она привела к перебоям в работе столичного аэропорта и общественного транспорта. В частности, в аэропорту аэропорт Брюсселя сообщили об отмене или переносе почти половины рейсов. Национальная компания железнодорожного транспорта объявила о сокращении числа поездов. Кроме того, в Брюсселе, в городах Валлонии, наблюдаются перебои в работе автобусов, трамваев и метро. Ранее крупнейшие профсоюзы Бельгии призвали к проведению забастовки из-за планов будущего правительства сократить финансирование социальных расходов на фоне нехватки бюджетных средств и постоянного роста госдолга, а также планов увеличить расходы на оборону и безопасность. Сообщалось, в частности, что власти планируют сократить расходы на пенсии на 3 миллиарда евро в год. Также рассматривается пенсионная реформа и сокращение выплат пособий по безработице. Правящая коалиция Бельгии из пяти политических партий пытается договориться о программе будущего правительства королевства, которому придется наводить порядок в государственных финансах. Премьер-министром должен стать лидер умеренной националистической партии "Новый фламандский альянс" (N-VA) Барт де Вевер, который в настоящее время пытается согласовать программу будущего правительства с партнерами по коалиции. После июньских выборов 2024 года в Бельгии, которые ознаменовались победой правых сил и громким поражением либеральной партии действующего премьера Александра де Кроо, в королевстве начались интенсивные консультации по формированию нового федерального правительства. Сильная фрагментация и политические разногласия в Бельгии, разделенной на две части по языковому признаку, затрудняют формирование кабинета министров. По итогам выборов в 2010 и 2020 годах новый кабинет не могли согласовать в течение более 500 дней.
https://ria.ru/20241210/germaniya-1988332950.html
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Массовый митинг в Брюсселе против экономических планов правительства
Тысячи бельгийцев протестуют в Брюсселе против планов будущего правительства сэкономить на пенсиях и социальных выплатах. По данным профсоюзов, из-за "дыр" в бюджете политики намерены сэкономить на пенсиях порядка 3 млрд евро ежегодно.
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в мире, бельгия, брюссель, александр де кроо
В мире, Бельгия, Брюссель, Александр де Кроо
В Бельгии начался протест из-за планов правительства сэкономить на пенсиях
Тысячи бельгийцев протестуют из-за планов правительства сэкономить на пенсиях
БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Массовая акция протеста началась в понедельник в центре Брюсселя против планов будущего правительства сэкономить на пенсиях и социальных выплатах, передает корреспондент РИА Новости.
"Правительство хочет напрямую атаковать пенсии трудящихся, провести беспрецедентное сокращение государственных услуг", - говорится на транспарантах Федерации профсоюзов трудящихся Бельгии
.
По их данным, будущее правительство Бельгии, которое формируется в настоящее время, намерено экономить только на пенсиях порядка трех миллиардов евро ежегодно.
"За это заплатят трудящиеся", - утверждают в федерации профсоюзов.
"Руки прочь от моей пенсии!" - скандируют участники акции.
По их мнению, в результате действий будущего кабинета министров трудящиеся после выхода на пенсию могут потерять значительную часть доходов.
Общенациональная забастовка проходит в Бельгии в понедельник. Она привела к перебоям в работе столичного аэропорта и общественного транспорта. В частности, в аэропорту аэропорт Брюсселя
сообщили об отмене или переносе почти половины рейсов. Национальная компания железнодорожного транспорта объявила о сокращении числа поездов. Кроме того, в Брюсселе, в городах Валлонии, наблюдаются перебои в работе автобусов, трамваев и метро.
Ранее крупнейшие профсоюзы Бельгии призвали к проведению забастовки из-за планов будущего правительства сократить финансирование социальных расходов на фоне нехватки бюджетных средств и постоянного роста госдолга, а также планов увеличить расходы на оборону и безопасность.
Сообщалось, в частности, что власти планируют сократить расходы на пенсии на 3 миллиарда евро в год. Также рассматривается пенсионная реформа и сокращение выплат пособий по безработице.
Правящая коалиция Бельгии из пяти политических партий пытается договориться о программе будущего правительства королевства, которому придется наводить порядок в государственных финансах. Премьер-министром должен стать лидер умеренной националистической партии "Новый фламандский альянс" (N-VA) Барт де Вевер, который в настоящее время пытается согласовать программу будущего правительства с партнерами по коалиции.
После июньских выборов 2024 года в Бельгии, которые ознаменовались победой правых сил и громким поражением либеральной партии действующего премьера Александра де Кроо
, в королевстве начались интенсивные консультации по формированию нового федерального правительства.
Сильная фрагментация и политические разногласия в Бельгии, разделенной на две части по языковому признаку, затрудняют формирование кабинета министров. По итогам выборов в 2010 и 2020 годах новый кабинет не могли согласовать в течение более 500 дней.