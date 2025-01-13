https://ria.ru/20250113/bayden-1993556466.html

США и союзники должны продолжать поддержку Украины, заявил Байден

США и союзники должны продолжать поддержку Украины, заявил Байден - РИА Новости, 13.01.2025

США и союзники должны продолжать поддержку Украины, заявил Байден

Американский президент Джо Байден заявил, что США и союзники не могут позволить себе отказаться от поддержки Украины и должны продолжать помощь Киеву. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T23:49:00+03:00

2025-01-13T23:49:00+03:00

2025-01-13T23:49:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Американский президент Джо Байден заявил, что США и союзники не могут позволить себе отказаться от поддержки Украины и должны продолжать помощь Киеву. “Нужно делать еще больше. Мы не можем уйти. Мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину, не только в Европе, впервые в Азии. Эти страны знают, что происходящее на Украине имеет значение и для них”, - сообщил он в понедельник, выступая в госдепартаменте с заключительной речью по внешней политике. Байден добавил, что “заложил основу” для следующей администрации избранного президента США Дональда Трампа, чтобы его команда продолжила поддержку Киева.

https://ria.ru/20241127/bayden-1986117295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, киев, джо байден, дональд трамп