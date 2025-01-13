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США и союзники должны продолжать поддержку Украины, заявил Байден - РИА Новости, 13.01.2025
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23:49 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/bayden-1993556466.html
США и союзники должны продолжать поддержку Украины, заявил Байден
США и союзники должны продолжать поддержку Украины, заявил Байден - РИА Новости, 13.01.2025
США и союзники должны продолжать поддержку Украины, заявил Байден
Американский президент Джо Байден заявил, что США и союзники не могут позволить себе отказаться от поддержки Украины и должны продолжать помощь Киеву. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T23:49:00+03:00
2025-01-13T23:49:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Американский президент Джо Байден заявил, что США и союзники не могут позволить себе отказаться от поддержки Украины и должны продолжать помощь Киеву. “Нужно делать еще больше. Мы не можем уйти. Мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину, не только в Европе, впервые в Азии. Эти страны знают, что происходящее на Украине имеет значение и для них”, - сообщил он в понедельник, выступая в госдепартаменте с заключительной речью по внешней политике. Байден добавил, что “заложил основу” для следующей администрации избранного президента США Дональда Трампа, чтобы его команда продолжила поддержку Киева.
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в мире, украина, сша, киев, джо байден, дональд трамп
В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден, Дональд Трамп
США и союзники должны продолжать поддержку Украины, заявил Байден

Байден: США и союзники не могут позволить себе отказаться от поддержки Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Американский президент Джо Байден заявил, что США и союзники не могут позволить себе отказаться от поддержки Украины и должны продолжать помощь Киеву.
“Нужно делать еще больше. Мы не можем уйти. Мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину, не только в Европе, впервые в Азии. Эти страны знают, что происходящее на Украине имеет значение и для них”, - сообщил он в понедельник, выступая в госдепартаменте с заключительной речью по внешней политике.
Байден добавил, что “заложил основу” для следующей администрации избранного президента США Дональда Трампа, чтобы его команда продолжила поддержку Киева.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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В миреУкраинаСШАКиевДжо БайденДональд Трамп
 
 
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