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Байден заявил, что Китай не обгонит США по экономическим показателям
Байден заявил, что Китай не обгонит США по экономическим показателям - РИА Новости, 13.01.2025
Байден заявил, что Китай не обгонит США по экономическим показателям
Президент США Джо Байден заявил, что благодаря усилиям его администрации Китай больше не сможет обогнать Соединенные Штаты по экономическим показателям. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T23:48:00+03:00
2025-01-13T23:48:00+03:00
2025-01-13T23:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что благодаря усилиям его администрации Китай больше не сможет обогнать Соединенные Штаты по экономическим показателям. "Эксперты предсказывали, что экономика Китая неизбежно превзойдет нашу к 2030 году или вскоре после этого. Но мы здесь, в этом зале, сказали: "Нет". Мы сделали инвестиции в самих себя, защитили наших работников и технологии. С учетом текущего курса Китай никогда нас не обгонит. Точка", - сказал Байден в своей заключительной внешнеполитической речи, выступая в госдепартаменте. Хозяин Белого дома отметил, что стратегическое положение США в долгосрочной конкуренции с Китаем значительно улучшилось за четырехлетний период его пребывания в данной должности.
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в мире, сша, китай, джо байден, экономика
В мире, США, Китай, Джо Байден, Экономика
Байден заявил, что Китай не обгонит США по экономическим показателям
Байден заявил, что благодаря его усилиям Китай не обгонит США в экономике