https://ria.ru/20250113/bayden-1993556048.html
Байден призвал Трампа не допустить возрождения ИГ* в Сирии
Байден призвал Трампа не допустить возрождения ИГ* в Сирии - РИА Новости, 13.01.2025
Байден призвал Трампа не допустить возрождения ИГ* в Сирии
Президент США Джо Байден обратился к следующей американской администрации с призывом предотвратить возрождение террористической группировки ИГ* (ИГИЛ*,... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T23:44:00+03:00
2025-01-13T23:44:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден обратился к следующей американской администрации с призывом предотвратить возрождение террористической группировки ИГ* (ИГИЛ*, "Исламское государство"*) после падения правительства Башара Асада в Сирии и гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие. "Следующая администрация должна обеспечить, чтобы падение Асада не привело к возрождению ИГ в Сирии и в регионе, а также твёрдо придерживаться обязательства, что Америка никогда, никогда не позволит Ирану получить ядерное оружие", – заявил Байден в своей финальной внешнеполитической речи, выступая в госдепартаменте. Президент подчеркнул, что его команда создала дипломатические и геополитические возможности, которые необходимо использовать для укрепления стабильности на Ближнем Востоке, завершения конфликта между Израилем и ХАМАС и обеспечения справедливого мира для Украины.* Запрещенная в России террористическая группировка.
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в мире, сша, джо байден, сирия, исламское государство*, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Сирия, Исламское государство*, Дональд Трамп
Байден призвал Трампа не допустить возрождения ИГ* в Сирии
Байден призвал Трампа не допустить возрождения ИГ в Сирии после смены власти