https://ria.ru/20250113/bayden-1993556048.html

Байден призвал Трампа не допустить возрождения ИГ* в Сирии

Байден призвал Трампа не допустить возрождения ИГ* в Сирии - РИА Новости, 13.01.2025

Байден призвал Трампа не допустить возрождения ИГ* в Сирии

Президент США Джо Байден обратился к следующей американской администрации с призывом предотвратить возрождение террористической группировки ИГ* (ИГИЛ*,... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T23:44:00+03:00

2025-01-13T23:44:00+03:00

2025-01-13T23:48:00+03:00

в мире

сша

джо байден

сирия

исламское государство*

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден обратился к следующей американской администрации с призывом предотвратить возрождение террористической группировки ИГ* (ИГИЛ*, "Исламское государство"*) после падения правительства Башара Асада в Сирии и гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие. "Следующая администрация должна обеспечить, чтобы падение Асада не привело к возрождению ИГ в Сирии и в регионе, а также твёрдо придерживаться обязательства, что Америка никогда, никогда не позволит Ирану получить ядерное оружие", – заявил Байден в своей финальной внешнеполитической речи, выступая в госдепартаменте. Президент подчеркнул, что его команда создала дипломатические и геополитические возможности, которые необходимо использовать для укрепления стабильности на Ближнем Востоке, завершения конфликта между Израилем и ХАМАС и обеспечения справедливого мира для Украины.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html

сша

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в мире, сша, джо байден, сирия, исламское государство*, дональд трамп