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Байден заявил, что рисковал конфронтацией с Россией при помощи Украине
Байден заявил, что рисковал конфронтацией с Россией при помощи Украине - РИА Новости, 13.01.2025
Байден заявил, что рисковал конфронтацией с Россией при помощи Украине
Поддержка Украины со стороны США создавала риск ядерной конфронтации с Россией, однако этой угрозы удалось избежать, заявил в понедельник президент Джо Байден в РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T23:42:00+03:00
2025-01-13T23:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Поддержка Украины со стороны США создавала риск ядерной конфронтации с Россией, однако этой угрозы удалось избежать, заявил в понедельник президент Джо Байден в своей финальной речи по вопросам внешней политики. "...У меня было две задачи: объединить мир в защите Украины и избежать войны между двумя ядерными державами. Мы справились с обеими. Сегодня Украина остаётся свободной и независимой страной с потенциалом для светлого будущего, а мы заложили основу для следующей администрации, чтобы она могла защитить этот потенциал", - сказал Байден, выступая в госдепартаменте. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В мире, США, Джо Байден, Украина, Россия
Байден заявил, что рисковал конфронтацией с Россией при помощи Украине
Байден заявил, что помощь Киеву сопровождалась риском ядерной конфронтации с РФ