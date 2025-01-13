Рейтинг@Mail.ru
Байден заявил, что рисковал конфронтацией с Россией при помощи Украине - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:42 13.01.2025 (обновлено: 23:49 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/bayden-1993555760.html
Байден заявил, что рисковал конфронтацией с Россией при помощи Украине
Байден заявил, что рисковал конфронтацией с Россией при помощи Украине - РИА Новости, 13.01.2025
Байден заявил, что рисковал конфронтацией с Россией при помощи Украине
Поддержка Украины со стороны США создавала риск ядерной конфронтации с Россией, однако этой угрозы удалось избежать, заявил в понедельник президент Джо Байден в РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T23:42:00+03:00
2025-01-13T23:49:00+03:00
в мире
сша
джо байден
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992381690_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5b270e0935994a7b3522f6361420be6f.jpg
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Поддержка Украины со стороны США создавала риск ядерной конфронтации с Россией, однако этой угрозы удалось избежать, заявил в понедельник президент Джо Байден в своей финальной речи по вопросам внешней политики. "...У меня было две задачи: объединить мир в защите Украины и избежать войны между двумя ядерными державами. Мы справились с обеими. Сегодня Украина остаётся свободной и независимой страной с потенциалом для светлого будущего, а мы заложили основу для следующей администрации, чтобы она могла защитить этот потенциал", - сказал Байден, выступая в госдепартаменте. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250113/pentagon-1993534920.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992381690_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cdfad56f448daaaaf9505d9f3961de77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, украина, россия
В мире, США, Джо Байден, Украина, Россия
Байден заявил, что рисковал конфронтацией с Россией при помощи Украине

Байден заявил, что помощь Киеву сопровождалась риском ядерной конфронтации с РФ

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Поддержка Украины со стороны США создавала риск ядерной конфронтации с Россией, однако этой угрозы удалось избежать, заявил в понедельник президент Джо Байден в своей финальной речи по вопросам внешней политики.
"...У меня было две задачи: объединить мир в защите Украины и избежать войны между двумя ядерными державами. Мы справились с обеими. Сегодня Украина остаётся свободной и независимой страной с потенциалом для светлого будущего, а мы заложили основу для следующей администрации, чтобы она могла защитить этот потенциал", - сказал Байден, выступая в госдепартаменте.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
США не планируют объявлять о новой помощи Украине перед уходом Байдена
Вчера, 19:25
 
В миреСШАДжо БайденУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала