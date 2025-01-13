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Песков раскритиковал действия администрации Байдена - РИА Новости, 13.01.2025
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12:32 13.01.2025 (обновлено: 12:49 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/bayden-1993449590.html
Песков раскритиковал действия администрации Байдена
Песков раскритиковал действия администрации Байдена - РИА Новости, 13.01.2025
Песков раскритиковал действия администрации Байдена
Администрация президента США Джо Байдена будет делать все, чтобы оставить наихудшее наследство команде избранного лидера страны Дональда Трампа, заявил... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:32:00+03:00
2025-01-13T12:49:00+03:00
джо байден
сша
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дмитрий песков
дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена будет делать все, чтобы оставить наихудшее наследство команде избранного лидера страны Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.США 10 января ввели санкции против руководства "Росатома" - генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева и его заместителей."В целом по санкциям мы с вами ранее говорили, мы с вами прогнозировали, что до последнего дня своего пребывания в Белом доме господин Байден и его администрация будут делать все, чтобы оставить возможное наихудшее наследство с точки зрения двусторонних отношений с Россией. Они последовательно идут по этой линии", - сказал Песков журналистам на вопрос о санкциях США против руководства "Росатома" и рисках в части реализации проектов компании по строительству атомных станций за рубежом.
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джо байден, сша, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дмитрий песков, дональд трамп, в мире
Джо Байден, США, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире
Песков раскритиковал действия администрации Байдена

Песков заявил, что администрация Байдена оставит Трампу наихудшее наследство

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена будет делать все, чтобы оставить наихудшее наследство команде избранного лидера страны Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
США 10 января ввели санкции против руководства "Росатома" - генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева и его заместителей.
"В целом по санкциям мы с вами ранее говорили, мы с вами прогнозировали, что до последнего дня своего пребывания в Белом доме господин Байден и его администрация будут делать все, чтобы оставить возможное наихудшее наследство с точки зрения двусторонних отношений с Россией. Они последовательно идут по этой линии", - сказал Песков журналистам на вопрос о санкциях США против руководства "Росатома" и рисках в части реализации проектов компании по строительству атомных станций за рубежом.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
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Джо БайденСШАРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Дмитрий ПесковДональд ТрампВ мире
 
 
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