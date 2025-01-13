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Байден заявил, что США укрепили позиции в гонке за мировое лидерство - РИА Новости, 14.01.2025
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23:52 13.01.2025 (обновлено: 04:15 14.01.2025)
https://ria.ru/20250113/bajden-1993556622.html
Байден заявил, что США укрепили позиции в гонке за мировое лидерство
Байден заявил, что США укрепили позиции в гонке за мировое лидерство - РИА Новости, 14.01.2025
Байден заявил, что США укрепили позиции в гонке за мировое лидерство
Президент США Джо Байден начал свою заключительную внешнеполитическую речь с заявления о том, что Соединённые Штаты сохранили и укрепили позиции в глобальной... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-13T23:52:00+03:00
2025-01-14T04:15:00+03:00
в мире
сша
америка
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден начал свою заключительную внешнеполитическую речь с заявления о том, что Соединённые Штаты сохранили и укрепили позиции в глобальной гонке за мировое лидерство, а их альянсы достигли невиданной силы. "Сегодня я могу сообщить американскому народу: источники нашей национальной мощи стали намного сильнее, чем четыре года назад, когда мы пришли к власти. Наши альянсы крепче, наши соперники и противники слабее, а Америка - сильнее, чем когда-либо", - заявил Байден, выступая в госдепартаменте. Он подчеркнул, что за время его администрации США не только сохранили лидерство, но и укрепили позиции во всех ключевых областях: дипломатии, военной мощи, технологии и экономики. "Мы увеличили число союзников до беспрецедентного уровня, сделали крупнейшие за десятилетия инвестиции в оборонную промышленность, взяли лидерство в области искусственного интеллекта и построили наиболее динамичную экономику в мире", - отметил Байден. Президент США также подчеркнул, что все эти достижения были достигнуты без вовлечения страны в новые военные конфликты. "Мы доказали, что можно усиливать Америку и её позиции в мире, не ведя войны", - добавил он.
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в мире, сша, америка, джо байден
В мире, США, Америка, Джо Байден
Байден заявил, что США укрепили позиции в гонке за мировое лидерство

Байден заявил, что США сохранили и укрепили позиции в гонке за мировое лидерство

© AP Photo / Patrick SemanskyДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден начал свою заключительную внешнеполитическую речь с заявления о том, что Соединённые Штаты сохранили и укрепили позиции в глобальной гонке за мировое лидерство, а их альянсы достигли невиданной силы.
"Сегодня я могу сообщить американскому народу: источники нашей национальной мощи стали намного сильнее, чем четыре года назад, когда мы пришли к власти. Наши альянсы крепче, наши соперники и противники слабее, а Америка - сильнее, чем когда-либо", - заявил Байден, выступая в госдепартаменте.
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Он подчеркнул, что за время его администрации США не только сохранили лидерство, но и укрепили позиции во всех ключевых областях: дипломатии, военной мощи, технологии и экономики. "Мы увеличили число союзников до беспрецедентного уровня, сделали крупнейшие за десятилетия инвестиции в оборонную промышленность, взяли лидерство в области искусственного интеллекта и построили наиболее динамичную экономику в мире", - отметил Байден.
Президент США также подчеркнул, что все эти достижения были достигнуты без вовлечения страны в новые военные конфликты. "Мы доказали, что можно усиливать Америку и её позиции в мире, не ведя войны", - добавил он.
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