https://ria.ru/20250113/bajden-1993556622.html

Байден заявил, что США укрепили позиции в гонке за мировое лидерство

Байден заявил, что США укрепили позиции в гонке за мировое лидерство - РИА Новости, 14.01.2025

Байден заявил, что США укрепили позиции в гонке за мировое лидерство

Президент США Джо Байден начал свою заключительную внешнеполитическую речь с заявления о том, что Соединённые Штаты сохранили и укрепили позиции в глобальной... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-13T23:52:00+03:00

2025-01-13T23:52:00+03:00

2025-01-14T04:15:00+03:00

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сша

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден начал свою заключительную внешнеполитическую речь с заявления о том, что Соединённые Штаты сохранили и укрепили позиции в глобальной гонке за мировое лидерство, а их альянсы достигли невиданной силы. "Сегодня я могу сообщить американскому народу: источники нашей национальной мощи стали намного сильнее, чем четыре года назад, когда мы пришли к власти. Наши альянсы крепче, наши соперники и противники слабее, а Америка - сильнее, чем когда-либо", - заявил Байден, выступая в госдепартаменте. Он подчеркнул, что за время его администрации США не только сохранили лидерство, но и укрепили позиции во всех ключевых областях: дипломатии, военной мощи, технологии и экономики. "Мы увеличили число союзников до беспрецедентного уровня, сделали крупнейшие за десятилетия инвестиции в оборонную промышленность, взяли лидерство в области искусственного интеллекта и построили наиболее динамичную экономику в мире", - отметил Байден. Президент США также подчеркнул, что все эти достижения были достигнуты без вовлечения страны в новые военные конфликты. "Мы доказали, что можно усиливать Америку и её позиции в мире, не ведя войны", - добавил он.

https://ria.ru/20241009/ssha-1977282978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, америка, джо байден