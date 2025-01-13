https://ria.ru/20250113/bajden-1993394781.html

Байден выступит с итоговой речью в Госдепе

Байден выступит с итоговой речью в Госдепе - РИА Новости, 13.01.2025

Байден выступит с итоговой речью в Госдепе

Президент США Джо Байден в понедельник выступит в госдепартаменте с заключительной речью, которая обозначит итоги его внешнеполитической стратегии и станет... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T00:34:00+03:00

2025-01-13T00:34:00+03:00

2025-01-13T00:34:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник выступит в госдепартаменте с заключительной речью, которая обозначит итоги его внешнеполитической стратегии и станет одним из финальных аккордов его работы на посту главы государства. Как сообщили ранее в администрации, Байден намерен выделить ключевые достижения своей внешней политики. Среди них – расширение НАТО, консолидация союзников для оказания помощи Украине, а также историческое соглашение с участием Японии и Южной Кореи, направленное на укрепление сотрудничества в сфере безопасности и экономики. Госдепартамент как площадка выступления был выбран политиком не случайно. Именно там почти четыре года назад Байден произнес свою первую крупную внешнеполитическую речь, заявив о возвращении США к роли глобального лидера в противовес политике своего предшественника республиканца Дональда Трампа, проповедовавшего принцип "Америка превыше всего". Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что внешняя политика администрации оставляет значимое наследие. "Сейчас альянсы США сильнее, чем они были десятилетиями. НАТО стало мощнее, целеустремленнее и масштабнее. Наши партнерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе достигли рекордных высот, а соперники и противники – Россия, Иран, Китай – ослабли. И всё это без вовлечения Америки в новую войну", – сказал он в интервью телеканалу PBS. Вместе с тем в наследие Байдена, несмотря на заявленные достижения, входит множество неразрешенных "неудобных" вопросов, такие как конфликт на Украине, продолжающаяся напряженность в отношениях с Китаем из-за Тайваня и торговых разногласий, а также кризис на Ближнем Востоке, где США, вопреки обещаниям, пока не удалось добиться долгосрочного урегулирования. Как отмечает по данному поводу авторитетное американское издание Foreign Policy, успехи администрации Байдена не всегда соответствовали высоким стандартам, которые она сама установила. "Средний класс больше обеспокоен инфляцией, чем демократией или глобальным лидерством США. А вместо укрепления демократии дома администрация Байдена стала мостом между первым и вторым президентскими сроками Трампа", – подчеркивает издание в опубликованной накануне выступления Байдена статье. Тем временем избранный президент Дональд Трамп уже готовится пересмотреть подход к внешней политике США. Ранее он заявлял о намерении сократить помощь Украине, настаивать на значительном увеличении оборонных расходов со стороны других членов НАТО и рассмотреть возможность использования силовых методов для установления контроля над Панамским каналом и Гренландией, подчеркивая их стратегическое значение для национальной безопасности США.

https://ria.ru/20250111/bajden-1993222724.html

https://ria.ru/20250111/bayden-1993218354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, китай, джо байден, дональд трамп, джейк салливан, нато, государственный департамент сша