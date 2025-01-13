https://ria.ru/20250113/avariya-1993398170.html

До кормы танкера "Волгонефть-239" проложили более 500 метров дороги

До кормы танкера "Волгонефть-239" проложили более 500 метров дороги - РИА Новости, 13.01.2025

До кормы танкера "Волгонефть-239" проложили более 500 метров дороги

Более 500 метров дороги проложено за двое суток к корме танкера "Волгонефть-239" в районе мыса Панагия в Краснодарском крае, осталось проложить еще около 100... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T01:52:00+03:00

2025-01-13T01:52:00+03:00

2025-01-13T01:52:00+03:00

происшествия

краснодарский край

керченский пролив

россия

игорь галась

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Более 500 метров дороги проложено за двое суток к корме танкера "Волгонефть-239" в районе мыса Панагия в Краснодарском крае, осталось проложить еще около 100 метров, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона. Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщали, что временную дорогу проложат до кормы танкера, что позволит собирать мазут максимально близко к источнику протечки. "В районе мыса Панагия погода начала портиться, однако условия позволяют продолжать работы. Инженерная техника - экскаваторы, гусеничные тракторы, самосвалы и грейдеры завершают создание дороги, которая позволит подъехать максимально близко к корме танкера, из корпуса которого произошла утечка мазута 10 января. Доступ к небольшой бухте, где на мели находится "Волгонефть-239", позволит собрать нефтепродукты и не допустить их распространения по акватории. За двое суток проложили уже больше 500 метров дороги... До кормы танкера "Волгонефть-239" осталось около 100 метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что координационное совещание на месте работ провел первый вице-губернатор, руководитель регионального Оперштаба Игорь Галась. В рамках совещания были сверены темпы поставок инертных материалов, уточнены детали, чтобы не допустить остановки в работах и максимально быстро завершить создание дороги. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли западного побережья. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250112/tanker-1993346142.html

https://ria.ru/20250112/vyborsy-1993368570.html

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керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, краснодарский край, керченский пролив, россия, игорь галась, крушение двух танкеров в керченском проливе