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До кормы танкера "Волгонефть-239" проложили более 500 метров дороги - РИА Новости, 13.01.2025
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01:52 13.01.2025
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До кормы танкера "Волгонефть-239" проложили более 500 метров дороги
До кормы танкера "Волгонефть-239" проложили более 500 метров дороги - РИА Новости, 13.01.2025
До кормы танкера "Волгонефть-239" проложили более 500 метров дороги
Более 500 метров дороги проложено за двое суток к корме танкера "Волгонефть-239" в районе мыса Панагия в Краснодарском крае, осталось проложить еще около 100... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T01:52:00+03:00
2025-01-13T01:52:00+03:00
происшествия
краснодарский край
керченский пролив
россия
игорь галась
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Более 500 метров дороги проложено за двое суток к корме танкера "Волгонефть-239" в районе мыса Панагия в Краснодарском крае, осталось проложить еще около 100 метров, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона. Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщали, что временную дорогу проложат до кормы танкера, что позволит собирать мазут максимально близко к источнику протечки. "В районе мыса Панагия погода начала портиться, однако условия позволяют продолжать работы. Инженерная техника - экскаваторы, гусеничные тракторы, самосвалы и грейдеры завершают создание дороги, которая позволит подъехать максимально близко к корме танкера, из корпуса которого произошла утечка мазута 10 января. Доступ к небольшой бухте, где на мели находится "Волгонефть-239", позволит собрать нефтепродукты и не допустить их распространения по акватории. За двое суток проложили уже больше 500 метров дороги... До кормы танкера "Волгонефть-239" осталось около 100 метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что координационное совещание на месте работ провел первый вице-губернатор, руководитель регионального Оперштаба Игорь Галась. В рамках совещания были сверены темпы поставок инертных материалов, уточнены детали, чтобы не допустить остановки в работах и максимально быстро завершить создание дороги. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли западного побережья. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250112/tanker-1993346142.html
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происшествия, краснодарский край, керченский пролив, россия, игорь галась, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Краснодарский край, Керченский пролив, Россия, Игорь Галась, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
До кормы танкера "Волгонефть-239" проложили более 500 метров дороги

На Кубани проложили более 500 метров дороги к корме танкера "Волгонефть-239"

© МЧС России/TelegramТанкер "Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© МЧС России/Telegram
Танкер "Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Более 500 метров дороги проложено за двое суток к корме танкера "Волгонефть-239" в районе мыса Панагия в Краснодарском крае, осталось проложить еще около 100 метров, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.
Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщали, что временную дорогу проложат до кормы танкера, что позволит собирать мазут максимально близко к источнику протечки.
Установка дублирующих боновых заграждений на месте разлива мазута из кормы севшего на мель у порта Тамань танкера Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
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Вчера, 14:30
"В районе мыса Панагия погода начала портиться, однако условия позволяют продолжать работы. Инженерная техника - экскаваторы, гусеничные тракторы, самосвалы и грейдеры завершают создание дороги, которая позволит подъехать максимально близко к корме танкера, из корпуса которого произошла утечка мазута 10 января. Доступ к небольшой бухте, где на мели находится "Волгонефть-239", позволит собрать нефтепродукты и не допустить их распространения по акватории. За двое суток проложили уже больше 500 метров дороги... До кормы танкера "Волгонефть-239" осталось около 100 метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что координационное совещание на месте работ провел первый вице-губернатор, руководитель регионального Оперштаба Игорь Галась. В рамках совещания были сверены темпы поставок инертных материалов, уточнены детали, чтобы не допустить остановки в работах и максимально быстро завершить создание дороги.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли западного побережья. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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Новые выбросы нефтепродуктов обнаружили на побережье Крыма
Вчера, 18:20
 
ПроисшествияКраснодарский крайКерченский проливРоссияИгорь ГаласьКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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