https://ria.ru/20250113/ataka-1993424599.html

Киев попытался атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани

Киев попытался атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани - РИА Новости, 13.01.2025

Киев попытался атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани

Киевский режим попытался устроить налет беспилотников на компрессорную станцию газопровода "Турецкого потока" близ Анапы, чтобы прервать поставки газа в Европу, РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T10:31:00+03:00

2025-01-13T10:31:00+03:00

2025-01-13T11:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

краснодарский край

министерство обороны рф (минобороны рф)

турецкий поток

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829919698_0:195:3071:1922_1920x0_80_0_0_40807b38b137012cbc891339f8a769af.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Киевский режим попытался устроить налет беспилотников на компрессорную станцию газопровода "Турецкого потока" близ Анапы, чтобы прервать поставки газа в Европу, заявили в Минобороны."Одиннадцатого января 2025 года киевский режим с целью прекращения поставок газа в европейские страны предпринял попытку атаки с применением девяти БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток", — говорится в сообщении.Все дроны удалось сбить, обломки одного из них незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции. При этом никто не пострадал, добавили в военном ведомстве.Сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование. Сейчас компрессорная станция качает газ в штатном режиме, заключили в Минобороны.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.

https://ria.ru/20250103/gaz-1992345203.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краснодарский край

киев

анапа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф), турецкий поток, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев, анапа