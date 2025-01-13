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Киев попытался атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани - РИА Новости, 13.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:31 13.01.2025 (обновлено: 11:47 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/ataka-1993424599.html
Киев попытался атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани
Киев попытался атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани - РИА Новости, 13.01.2025
Киев попытался атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани
Киевский режим попытался устроить налет беспилотников на компрессорную станцию газопровода "Турецкого потока" близ Анапы, чтобы прервать поставки газа в Европу, РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T10:31:00+03:00
2025-01-13T11:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
краснодарский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
турецкий поток
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
киев
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Киевский режим попытался устроить налет беспилотников на компрессорную станцию газопровода "Турецкого потока" близ Анапы, чтобы прервать поставки газа в Европу, заявили в Минобороны."Одиннадцатого января 2025 года киевский режим с целью прекращения поставок газа в европейские страны предпринял попытку атаки с применением девяти БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток", — говорится в сообщении.Все дроны удалось сбить, обломки одного из них незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции. При этом никто не пострадал, добавили в военном ведомстве.Сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование. Сейчас компрессорная станция качает газ в штатном режиме, заключили в Минобороны.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.
https://ria.ru/20250103/gaz-1992345203.html
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краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф), турецкий поток, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев, анапа
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Турецкий поток, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Киев, Анапа
Киев попытался атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани

ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Киевский режим попытался устроить налет беспилотников на компрессорную станцию газопровода "Турецкого потока" близ Анапы, чтобы прервать поставки газа в Европу, заявили в Минобороны.
"Одиннадцатого января 2025 года киевский режим с целью прекращения поставок газа в европейские страны предпринял попытку атаки с применением девяти БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток", — говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
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"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубов ежегодно. Газопровод запустили в эксплуатацию в январе 2020 года. После диверсии на "Северных потоках" он остается единственным маршрутом бесперебойных поставок российского топлива на европейский рынок.

Все дроны удалось сбить, обломки одного из них незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции. При этом никто не пострадал, добавили в военном ведомстве.
Сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование. Сейчас компрессорная станция качает газ в штатном режиме, заключили в Минобороны.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Турецкий потокБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКиевАнапа
 
 
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