Киев попытался атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани
ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Киевский режим попытался устроить налет беспилотников на компрессорную станцию газопровода "Турецкого потока" близ Анапы, чтобы прервать поставки газа в Европу, заявили в Минобороны.
"Одиннадцатого января 2025 года киевский режим с целью прекращения поставок газа в европейские страны предпринял попытку атаки с применением девяти БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток", — говорится в сообщении.
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"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубов ежегодно. Газопровод запустили в эксплуатацию в январе 2020 года. После диверсии на "Северных потоках" он остается единственным маршрутом бесперебойных поставок российского топлива на европейский рынок.
Все дроны удалось сбить, обломки одного из них незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции. При этом никто не пострадал, добавили в военном ведомстве.
Сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование. Сейчас компрессорная станция качает газ в штатном режиме, заключили в Минобороны.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.
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