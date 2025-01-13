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В Артеме установили крышку на люк, который жители закрывали унитазом - РИА Новости, 13.01.2025
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20:31 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/artem-1993542269.html
В Артеме установили крышку на люк, который жители закрывали унитазом
В Артеме установили крышку на люк, который жители закрывали унитазом - РИА Новости, 13.01.2025
В Артеме установили крышку на люк, который жители закрывали унитазом
Новую крышку установили на открытый люк в приморском Артеме, который жители закрывали унитазом, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T20:31:00+03:00
2025-01-13T20:31:00+03:00
россия
приморский край
артем
происшествия
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - РИА Новости. Новую крышку установили на открытый люк в приморском Артеме, который жители закрывали унитазом, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета. Накануне в соцсетях распространилось фото унитаза, установленного жителями Артема поверх открытого люка посреди дороги. Представитель муниципалитета рассказал РИА Новости, что унитаз с дороги убрали, крышка к вечеру понедельника будет установлена на люк в районе улицы Котовского. По его словам, это межквартальный проезд и жители ранее сообщали о проблеме, застройщик крышку люка устанавливал, но "ее опять сломали". "Застройщик все установил: забетонировали, новую крышку (на люк) положили", - сообщил собеседник агентства. В понедельник прокуратура внесла представление мэру Артёма после того, как жители закрыли унитазом люк на дороге. Также решается вопрос о возбуждении административного дела в отношении сотрудника управления благоустройства по статье 12.34 КоАП РФ (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).
https://ria.ru/20250113/artem-1993470092.html
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россия, приморский край, артем, происшествия, общество
Россия, Приморский край, Артем, Происшествия, Общество
В Артеме установили крышку на люк, который жители закрывали унитазом

Власти приморского Артема отремонтировали люк, который жители закрывали унитазом

© Фото : соцсетиУнитаз на месте канализационного люка в Артеме
Унитаз на месте канализационного люка в Артеме - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Фото : соцсети
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - РИА Новости. Новую крышку установили на открытый люк в приморском Артеме, который жители закрывали унитазом, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета.
Накануне в соцсетях распространилось фото унитаза, установленного жителями Артема поверх открытого люка посреди дороги. Представитель муниципалитета рассказал РИА Новости, что унитаз с дороги убрали, крышка к вечеру понедельника будет установлена на люк в районе улицы Котовского. По его словам, это межквартальный проезд и жители ранее сообщали о проблеме, застройщик крышку люка устанавливал, но "ее опять сломали".
© Фото : Прокуратура Приморского крКанализационный люк в городе Артем Приморского края
Канализационный люк в городе Артем Приморского края - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Фото : Прокуратура Приморского кр
Канализационный люк в городе Артем Приморского края
"Застройщик все установил: забетонировали, новую крышку (на люк) положили", - сообщил собеседник агентства.
В понедельник прокуратура внесла представление мэру Артёма после того, как жители закрыли унитазом люк на дороге. Также решается вопрос о возбуждении административного дела в отношении сотрудника управления благоустройства по статье 12.34 КоАП РФ (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Прокуратура внесла представление мэру Артема из-за инцидента с унитазом
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