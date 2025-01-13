https://ria.ru/20250113/artem-1993470092.html

Прокуратура внесла представление мэру Артема из-за инцидента с унитазом

Прокуратура внесла представление мэру Артема из-за инцидента с унитазом - РИА Новости, 13.01.2025

Прокуратура внесла представление мэру Артема из-за инцидента с унитазом

Прокуратура внесла представление мэру приморского Артёма после того, как жители закрыли унитазом люк на дороге, решается вопрос о возбуждении административного... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T14:08:00+03:00

2025-01-13T14:08:00+03:00

2025-01-13T14:08:00+03:00

происшествия

россия

артем

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Прокуратура внесла представление мэру приморского Артёма после того, как жители закрыли унитазом люк на дороге, решается вопрос о возбуждении административного дела в отношении сотрудника управления благоустройства, сообщает надзорное ведомство региона. Накануне в соцсетях распространилось фото унитаза, установленного жителями Артема поверх открытого люка посреди дороги. Представитель муниципалитета рассказал РИА Новости, что унитаз с дороги убрали, крышка к вечеру понедельника будет установлена на люк в районе улицы Котовского. По его словам, это межквартальный проезд и жители ранее сообщали о проблеме, застройщик крышку люка устанавливал, но "ее опять сломали". "Должностное лицо управления благоустройства администрации округа вызвано в прокуратуру города для возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог). Главе округа внесено представление", - сообщила прокуратура Приморья в своём Тelegram-канале. Нарушение в настоящее время устранено, отметили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20250113/artem-1993407779.html

россия

артем

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, артем, приморский край