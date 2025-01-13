https://ria.ru/20250113/artem-1993470092.html
Прокуратура внесла представление мэру Артема из-за инцидента с унитазом
Прокуратура внесла представление мэру Артема из-за инцидента с унитазом - РИА Новости, 13.01.2025
Прокуратура внесла представление мэру Артема из-за инцидента с унитазом
Прокуратура внесла представление мэру приморского Артёма после того, как жители закрыли унитазом люк на дороге, решается вопрос о возбуждении административного... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T14:08:00+03:00
2025-01-13T14:08:00+03:00
2025-01-13T14:08:00+03:00
происшествия
россия
артем
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993467766_0:113:739:528_1920x0_80_0_0_f3d8acac8e1ccb8ef55aa49cf1b4f1a1.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Прокуратура внесла представление мэру приморского Артёма после того, как жители закрыли унитазом люк на дороге, решается вопрос о возбуждении административного дела в отношении сотрудника управления благоустройства, сообщает надзорное ведомство региона. Накануне в соцсетях распространилось фото унитаза, установленного жителями Артема поверх открытого люка посреди дороги. Представитель муниципалитета рассказал РИА Новости, что унитаз с дороги убрали, крышка к вечеру понедельника будет установлена на люк в районе улицы Котовского. По его словам, это межквартальный проезд и жители ранее сообщали о проблеме, застройщик крышку люка устанавливал, но "ее опять сломали". "Должностное лицо управления благоустройства администрации округа вызвано в прокуратуру города для возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог). Главе округа внесено представление", - сообщила прокуратура Приморья в своём Тelegram-канале. Нарушение в настоящее время устранено, отметили в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20250113/artem-1993407779.html
россия
артем
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993467766_0:0:705:528_1920x0_80_0_0_b37a2e06b1f000bb9f97ad924326fb12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, артем, приморский край
Происшествия, Россия, Артем, Приморский край
Прокуратура внесла представление мэру Артема из-за инцидента с унитазом
Мэру Артема внесли представление после инцидента с унитазом на люке на дороге
ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Прокуратура внесла представление мэру приморского Артёма после того, как жители закрыли унитазом люк на дороге, решается вопрос о возбуждении административного дела в отношении сотрудника управления благоустройства, сообщает надзорное ведомство региона.
Накануне в соцсетях распространилось фото унитаза, установленного жителями Артема поверх открытого люка посреди дороги. Представитель муниципалитета рассказал РИА Новости, что унитаз с дороги убрали, крышка к вечеру понедельника будет установлена на люк в районе улицы Котовского. По его словам, это межквартальный проезд и жители ранее сообщали о проблеме, застройщик крышку люка устанавливал, но "ее опять сломали".
"Должностное лицо управления благоустройства администрации округа вызвано в прокуратуру города для возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ
(Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог). Главе округа внесено представление", - сообщила прокуратура Приморья в своём Тelegram-канале.
Нарушение в настоящее время устранено, отметили в надзорном ведомстве.