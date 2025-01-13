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Прокуратура внесла представление мэру Артема из-за инцидента с унитазом - РИА Новости, 13.01.2025
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14:08 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/artem-1993470092.html
Прокуратура внесла представление мэру Артема из-за инцидента с унитазом
Прокуратура внесла представление мэру Артема из-за инцидента с унитазом - РИА Новости, 13.01.2025
Прокуратура внесла представление мэру Артема из-за инцидента с унитазом
Прокуратура внесла представление мэру приморского Артёма после того, как жители закрыли унитазом люк на дороге, решается вопрос о возбуждении административного... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T14:08:00+03:00
2025-01-13T14:08:00+03:00
происшествия
россия
артем
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Прокуратура внесла представление мэру приморского Артёма после того, как жители закрыли унитазом люк на дороге, решается вопрос о возбуждении административного дела в отношении сотрудника управления благоустройства, сообщает надзорное ведомство региона. Накануне в соцсетях распространилось фото унитаза, установленного жителями Артема поверх открытого люка посреди дороги. Представитель муниципалитета рассказал РИА Новости, что унитаз с дороги убрали, крышка к вечеру понедельника будет установлена на люк в районе улицы Котовского. По его словам, это межквартальный проезд и жители ранее сообщали о проблеме, застройщик крышку люка устанавливал, но "ее опять сломали". "Должностное лицо управления благоустройства администрации округа вызвано в прокуратуру города для возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог). Главе округа внесено представление", - сообщила прокуратура Приморья в своём Тelegram-канале. Нарушение в настоящее время устранено, отметили в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20250113/artem-1993407779.html
россия
артем
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происшествия, россия, артем, приморский край
Происшествия, Россия, Артем, Приморский край
Прокуратура внесла представление мэру Артема из-за инцидента с унитазом

Мэру Артема внесли представление после инцидента с унитазом на люке на дороге

© Фото : соцсетиУнитаз на месте канализационного люка в Артеме
Унитаз на месте канализационного люка в Артеме - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Фото : соцсети
Унитаз на месте канализационного люка в Артеме
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Прокуратура внесла представление мэру приморского Артёма после того, как жители закрыли унитазом люк на дороге, решается вопрос о возбуждении административного дела в отношении сотрудника управления благоустройства, сообщает надзорное ведомство региона.
Накануне в соцсетях распространилось фото унитаза, установленного жителями Артема поверх открытого люка посреди дороги. Представитель муниципалитета рассказал РИА Новости, что унитаз с дороги убрали, крышка к вечеру понедельника будет установлена на люк в районе улицы Котовского. По его словам, это межквартальный проезд и жители ранее сообщали о проблеме, застройщик крышку люка устанавливал, но "ее опять сломали".
"Должностное лицо управления благоустройства администрации округа вызвано в прокуратуру города для возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог). Главе округа внесено представление", - сообщила прокуратура Приморья в своём Тelegram-канале.
Нарушение в настоящее время устранено, отметили в надзорном ведомстве.
Канализационный люк в городе Артем Приморского края - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
В Артеме установят крышку на люк, который закрывали унитазом
Вчера, 06:37
 
ПроисшествияРоссияАртемПриморский край
 
 
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