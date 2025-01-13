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В Артеме установят крышку на люк, который закрывали унитазом
В Артеме установят крышку на люк, который закрывали унитазом - РИА Новости, 13.01.2025
В Артеме установят крышку на люк, который закрывали унитазом
Крышка к вечеру понедельника будет установлена на люк в приморском Артеме, который жители закрывали унитазом, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T06:37:00+03:00
2025-01-13T06:37:00+03:00
2025-01-13T06:37:00+03:00
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Крышка к вечеру понедельника будет установлена на люк в приморском Артеме, который жители закрывали унитазом, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета. "(Унитаз) убрали. Неоднократно уже восстанавливали крышку люка в этом месте, в районе улицы Котовского. Сейчас открытый люк накроют, до вечера установят крышку люка", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что это межквартальный проезд и жители ранее сообщали о проблеме. "Застройщик крышку (люка) устанавливал, но ее опять сломали", - отметил он. Накануне в соцсетях распространилось фото унитаза, установленного посередине дороги. Сообщалось, что жители таким образом закрыли открытый люк на дороге в Артёме Приморского края.
https://ria.ru/20240329/zhir-1936684004.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, общество
Приморский край, Общество
В Артеме установят крышку на люк, который закрывали унитазом
Власти Артема поставят крышку на люк, который жители закрывали унитазом
ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Крышка к вечеру понедельника будет установлена на люк в приморском Артеме, который жители закрывали унитазом, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета.
"(Унитаз) убрали. Неоднократно уже восстанавливали крышку люка в этом месте, в районе улицы Котовского. Сейчас открытый люк накроют, до вечера установят крышку люка", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что это межквартальный проезд и жители ранее сообщали о проблеме. "Застройщик крышку (люка) устанавливал, но ее опять сломали", - отметил он.
Накануне в соцсетях распространилось фото унитаза, установленного посередине дороги. Сообщалось, что жители таким образом закрыли открытый люк на дороге в Артёме Приморского края.