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В Артеме установят крышку на люк, который закрывали унитазом - РИА Новости, 13.01.2025
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06:37 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/artem-1993407779.html
В Артеме установят крышку на люк, который закрывали унитазом
В Артеме установят крышку на люк, который закрывали унитазом - РИА Новости, 13.01.2025
В Артеме установят крышку на люк, который закрывали унитазом
Крышка к вечеру понедельника будет установлена на люк в приморском Артеме, который жители закрывали унитазом, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T06:37:00+03:00
2025-01-13T06:37:00+03:00
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Крышка к вечеру понедельника будет установлена на люк в приморском Артеме, который жители закрывали унитазом, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета. "(Унитаз) убрали. Неоднократно уже восстанавливали крышку люка в этом месте, в районе улицы Котовского. Сейчас открытый люк накроют, до вечера установят крышку люка", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что это межквартальный проезд и жители ранее сообщали о проблеме. "Застройщик крышку (люка) устанавливал, но ее опять сломали", - отметил он. Накануне в соцсетях распространилось фото унитаза, установленного посередине дороги. Сообщалось, что жители таким образом закрыли открытый люк на дороге в Артёме Приморского края.
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приморский край, общество
Приморский край, Общество
В Артеме установят крышку на люк, который закрывали унитазом

Власти Артема поставят крышку на люк, который жители закрывали унитазом

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛюк
Люк - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Крышка к вечеру понедельника будет установлена на люк в приморском Артеме, который жители закрывали унитазом, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета.
"(Унитаз) убрали. Неоднократно уже восстанавливали крышку люка в этом месте, в районе улицы Котовского. Сейчас открытый люк накроют, до вечера установят крышку люка", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что это межквартальный проезд и жители ранее сообщали о проблеме. "Застройщик крышку (люка) устанавливал, но ее опять сломали", - отметил он.
Накануне в соцсетях распространилось фото унитаза, установленного посередине дороги. Сообщалось, что жители таким образом закрыли открытый люк на дороге в Артёме Приморского края.
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