https://ria.ru/20250113/artem-1993407779.html

В Артеме установят крышку на люк, который закрывали унитазом

В Артеме установят крышку на люк, который закрывали унитазом - РИА Новости, 13.01.2025

В Артеме установят крышку на люк, который закрывали унитазом

Крышка к вечеру понедельника будет установлена на люк в приморском Артеме, который жители закрывали унитазом, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T06:37:00+03:00

2025-01-13T06:37:00+03:00

2025-01-13T06:37:00+03:00

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Крышка к вечеру понедельника будет установлена на люк в приморском Артеме, который жители закрывали унитазом, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета. "(Унитаз) убрали. Неоднократно уже восстанавливали крышку люка в этом месте, в районе улицы Котовского. Сейчас открытый люк накроют, до вечера установят крышку люка", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что это межквартальный проезд и жители ранее сообщали о проблеме. "Застройщик крышку (люка) устанавливал, но ее опять сломали", - отметил он. Накануне в соцсетях распространилось фото унитаза, установленного посередине дороги. Сообщалось, что жители таким образом закрыли открытый люк на дороге в Артёме Приморского края.

https://ria.ru/20240329/zhir-1936684004.html

приморский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

приморский край, общество