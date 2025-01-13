https://ria.ru/20250113/armeniya-1993467535.html
Ереван не собирается выходить из ЕАЭС, заявили в Армении
Ереван не собирается выходить из ЕАЭС, заявили в Армении - РИА Новости, 13.01.2025
Ереван не собирается выходить из ЕАЭС, заявили в Армении
В повестке правительства Армении нет вопроса выхода из ЕАЭС, заявил журналистам министр экономики страны Геворг Папоян. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T13:55:00+03:00
2025-01-13T13:55:00+03:00
2025-01-13T13:55:00+03:00
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ЕРЕВАН, 13 янв - РИА Новости. В повестке правительства Армении нет вопроса выхода из ЕАЭС, заявил журналистам министр экономики страны Геворг Папоян. "В данный момент Армения - член ЕАЭС, и в данный момент у правительстве нет как таковой повестки выхода из ЕАЭС", - сказал Папоян. Процессы, связанные с евроинтеграцией республики, он назвал параллельной повесткой, подчеркнув, что задача властей Армении состоит в повышении конкурентоспособности и устойчивости страны. В минувший четверг армянское правительство поддержало законодательную инициативу прозападных сил о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, которую должен рассмотреть парламент. Девятого января вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства. Вместе с тем он подчеркнул, что такое решение - суверенный выбор Армении, на который она имеет право.
https://ria.ru/20250109/peskov-1992924958.html
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армения, россия, ереван, алексей оверчук, евразийский экономический союз, в мире
Армения, Россия, Ереван, Алексей Оверчук, Евразийский экономический союз, В мире
Ереван не собирается выходить из ЕАЭС, заявили в Армении
Министр экономики Армении Папоян: в повестке нет вопроса выхода из ЕАЭС