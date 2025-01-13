https://ria.ru/20250113/arest-1993406403.html

Замначальника метро Москвы передал жене недвижимость еще до ареста

Замначальника метро Москвы передал жене недвижимость еще до ареста - РИА Новости, 13.01.2025

Замначальника метро Москвы передал жене недвижимость еще до ареста

Первый заместитель начальника московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов незадолго до своего ареста в рамках мирового... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T05:45:00+03:00

2025-01-13T05:45:00+03:00

2025-01-13T05:46:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Первый заместитель начальника московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов незадолго до своего ареста в рамках мирового соглашения передал своей супруге совместно нажитую элитную недвижимость, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Басманный суд 24 октября арестовал Дощатова за получение взятки в особо крупном размере, бенефициара АО "ВО "Технопромимпорт" Александра Волынского - за дачу взятки и мошенничество в особо крупном размере, гендиректора этой компании Александра Васильева и его заместителя Яну Талипову - за мошенничество. Судебный участок мирового судьи в Москве весной расторг брак между супругами, а в середине августа столичный суд утвердил мировое соглашение между Дощатовым и его женой Еленой, которая и значится заявителем иска. Как следует из документов, его супруге перешло право собственности на квартиру общей площадью 156.7 кв.м. в ЖК "Алые Паруса", кадастровая стоимость которой составляет 54,5 миллиона рублей, а также на машино-место площадью 18,3 кв.м в этом же жилом комплексе и автомобиль. Примечательно, что по соглашению у Дощатова остается автомобиль Toyota RAV4 2022 года, он фигурирует в материалах уголовного дела в виде взятки, полученной обвиняемым за заключение контракта. В то же время, Дощатов договорился с супругой, что за ним останется земельный участок с домом площадью 709 квадратных метров в элитном коттеджном поселке Шульгино, расположенном на Рублево-Успенском шоссе. Кадастровая стоимость участка составляет 14,2 миллиона рублей, а дома – 28 миллионов рублей. По договоренности Дощатов должен был выплатить супруге некую сумму, чтобы загородная недвижимость осталась у него. В мировом соглашении есть и нетипичные пункты. Так, стороны договорились "не передавать и не распространять сведения об обстоятельствах, ставших известными до, во время и после совместного проживания, а также сведения, являющиеся как достоверными, так и недостоверными, домыслы, догадки, умозаключения, сделанные на основании полученных сведений от родственников, друзей, знакомых, коллег, партнеров и иных третьих лиц, информацию, полученную из медицинских и частных учреждений, а также государственных и муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, фондов благотворительности, управляющих организаций и иных юридических лиц, порочащую честь и достоинство, а также деловую репутацию и сведения о имеющихся заболеваниях одного или обоих супругов". В соглашении прописано, что бывшие супруги согласились "не давать публичную оценку действиям другой стороны", не собирать или использовать уже ставшие известно ранее и распространять сведения о частной жизни супругов "в публичном выступлении, в том числе при участии в юмористическом телешоу, выступлении в форме комедийного представления разговорного жанра", в книгах, при создании произведений науки, литературы и искусства, в СМИ, печатных и сетевых изданиях, чатах, соцсетях, телеканалах и т.д.

https://ria.ru/20250110/sud-1993136835.html

https://realty.ria.ru/20241225/ufa-1991291932.html

https://ria.ru/20241220/kopaygorodskiy-1990299975.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва