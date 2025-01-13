Рейтинг@Mail.ru
Аксенов рассказал о мерах по обеспечению безопасности в Крыму - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/aksenov-1993432425.html
Аксенов рассказал о мерах по обеспечению безопасности в Крыму
Аксенов рассказал о мерах по обеспечению безопасности в Крыму - РИА Новости, 13.01.2025
Аксенов рассказал о мерах по обеспечению безопасности в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму с точки зрения обороны и безопасности по поручению президента России Владимира Путина принимаются максимально... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T11:09:00+03:00
2025-01-13T11:09:00+03:00
россия
сергей аксенов (политик)
владимир путин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150878/55/1508785510_0:90:2000:1215_1920x0_80_0_0_eb6901e21993e06857b9910d66e1a043.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму с точки зрения обороны и безопасности по поручению президента России Владимира Путина принимаются максимально возможные меры. "В Крыму с точки зрения обороны принимаются по поручению президента (России Владимира Путина - ред.) максимальные меры, возможные на сегодняшний день", - сказал Аксенов в интервью на телеканала "Россия 24". По его словам, все задачи с точки зрения безопасности в регионе выполнены - как правоохранительными органами, так и вооруженными силами.
https://ria.ru/20250113/mazut-1993429658.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150878/55/1508785510_131:0:1870:1304_1920x0_80_0_0_220b8e17c3ced29e100fb40ed8747cc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей аксенов (политик), владимир путин, безопасность
Россия, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, Безопасность
Аксенов рассказал о мерах по обеспечению безопасности в Крыму

Аксенов: в Крыму с точки зрения обороны принимаются максимально возможные меры

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму с точки зрения обороны и безопасности по поручению президента России Владимира Путина принимаются максимально возможные меры.
"В Крыму с точки зрения обороны принимаются по поручению президента (России Владимира Путина - ред.) максимальные меры, возможные на сегодняшний день", - сказал Аксенов в интервью на телеканала "Россия 24".
По его словам, все задачи с точки зрения безопасности в регионе выполнены - как правоохранительными органами, так и вооруженными силами.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Аксенов заявил об отсутствии глобальных выбросов мазута в Крыму
Вчера, 10:52
 
РоссияСергей Аксенов (политик)Владимир ПутинБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала