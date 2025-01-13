https://ria.ru/20250113/aksenov-1993432425.html

Аксенов рассказал о мерах по обеспечению безопасности в Крыму

Аксенов рассказал о мерах по обеспечению безопасности в Крыму - РИА Новости, 13.01.2025

Аксенов рассказал о мерах по обеспечению безопасности в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму с точки зрения обороны и безопасности по поручению президента России Владимира Путина принимаются максимально... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T11:09:00+03:00

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2025-01-13T11:09:00+03:00

россия

сергей аксенов (политик)

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму с точки зрения обороны и безопасности по поручению президента России Владимира Путина принимаются максимально возможные меры. "В Крыму с точки зрения обороны принимаются по поручению президента (России Владимира Путина - ред.) максимальные меры, возможные на сегодняшний день", - сказал Аксенов в интервью на телеканала "Россия 24". По его словам, все задачи с точки зрения безопасности в регионе выполнены - как правоохранительными органами, так и вооруженными силами.

https://ria.ru/20250113/mazut-1993429658.html

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2025

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россия, сергей аксенов (политик), владимир путин, безопасность