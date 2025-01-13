https://ria.ru/20250113/aksenov-1993432425.html
Аксенов рассказал о мерах по обеспечению безопасности в Крыму
Аксенов рассказал о мерах по обеспечению безопасности в Крыму - РИА Новости, 13.01.2025
Аксенов рассказал о мерах по обеспечению безопасности в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму с точки зрения обороны и безопасности по поручению президента России Владимира Путина принимаются максимально... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T11:09:00+03:00
2025-01-13T11:09:00+03:00
2025-01-13T11:09:00+03:00
россия
сергей аксенов (политик)
владимир путин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150878/55/1508785510_0:90:2000:1215_1920x0_80_0_0_eb6901e21993e06857b9910d66e1a043.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму с точки зрения обороны и безопасности по поручению президента России Владимира Путина принимаются максимально возможные меры. "В Крыму с точки зрения обороны принимаются по поручению президента (России Владимира Путина - ред.) максимальные меры, возможные на сегодняшний день", - сказал Аксенов в интервью на телеканала "Россия 24". По его словам, все задачи с точки зрения безопасности в регионе выполнены - как правоохранительными органами, так и вооруженными силами.
https://ria.ru/20250113/mazut-1993429658.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150878/55/1508785510_131:0:1870:1304_1920x0_80_0_0_220b8e17c3ced29e100fb40ed8747cc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей аксенов (политик), владимир путин, безопасность
Россия, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, Безопасность
Аксенов рассказал о мерах по обеспечению безопасности в Крыму
Аксенов: в Крыму с точки зрения обороны принимаются максимально возможные меры