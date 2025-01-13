Танковый экипаж "Ахмата" уничтожил группу десанта ВСУ в Курской области
Танковый экипаж "Ахмата" уничтожил десант и технику ВСУ в Курской области
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 янв - РИА Новости. Танковый экипаж спецназа "Ахмат", работающего в Курской области в составе группировки войск "Север", после четырех прямых атак украинских дронов уничтожил группу десанта и технику ВСУ при попытке прорыва на хутор Бердин, рассказал РИА Новости танкист группы "Пресса" спецназа с позывным "Ракета".
Ранее Минобороны России сообщило, что группировка войск "Север" отбила попытку ВСУ атаковать позиции ВС РФ в районе хутора Бердин Курской области. РИА Новости публиковало видео работы на данном участке спецназа "Ахмат" под командованием Апти Алаудинова, а также других российских подразделений.
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"Поступила команда нам на выезд на огневую позицию… Едем сначала по-походному, как обычно, нормально все, погода замечательная, настроение - бомба. Едем, я говорю (членам экипажа – ред.) - вот смотри, "птичка" (дрон – ред.) летит... Говорю, наверное, наша, он говорит - не, не наша", - рассказал "Ракета".
Собеседник уточнил, что практически сразу же после выезда на боевую задачу их атаковал FPV-дрон ВСУ, но танк продолжил движение и начал работать по колонне противника, ехавшей атаковать хутор Бердин.
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"Работаем, а там еще парни из посадки должны были отойти, чтоб мы их довезли тоже танкисты, но еще они туда не успели танк загнать. Я кричу: не, погодите, к танку близко не подходите, там еще негодяи есть… Работаем дальше, раз по нам прилет, еще одна "птичка" отработала", - пояснил боец.
По его словам, танк защищен мангалом и дрон значительного ущерба не нанес. Всего же их в первые полчаса работы атаковали четыре дрона противника, танк задымился и не смог продолжать движение.
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"И вот в этот момент я вспомнил все видеоролики "штурмов", когда они бегают от FPV. Это прям непередаваемо, такие же ощущения, когда море эмоций, море адреналина и есть, конечно же, много азарта... И тут чувство страха, вообще оно отсутствует категорически, тут как бы и азарт, и тут думаешь, как бы этого негодяя обмануть", - поведал "Ракета".
После того, как танк не смог продолжить движение, экипаж начал работать с места по скоплению высадившейся пехоты противника и по бронемашине, которая доставила десант.
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"Оттуда начали пехоту тоже отрабатывать, там попадания были, ну, нормальные хорошие. Много прямых попаданий было, и был такой момент, что мы стоим, уже навелись, и там противник заехал в лесопосадку, там, где была у них эвакуация, и мы прям туда прямым попаданием", - рассказал танкист.
Несмотря на активные атаки дронов, российскому экипажу удалось уничтожить часть высадившегося противника и технику ВСУ, заявил он.
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"Если враг на нашей земле находится, то мы находимся у себя дома. Допустим, если мы бы отступили, а там уже потом такая же ситуация произошла бы… Зачем ее оттягивать? Оттягивать неизбежное, лучше сейчас сразу нормально поработать, чтобы потом было хорошо", - подытожил "Ракета".
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