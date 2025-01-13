Рейтинг@Mail.ru
Танковый экипаж "Ахмата" уничтожил группу десанта ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 13.01.2025 (обновлено: 16:19 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/akhmat-1993476321.html
Танковый экипаж "Ахмата" уничтожил группу десанта ВСУ в Курской области
Танковый экипаж "Ахмата" уничтожил группу десанта ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.01.2025
Танковый экипаж "Ахмата" уничтожил группу десанта ВСУ в Курской области
Танковый экипаж спецназа "Ахмат", работающего в Курской области в составе группировки войск "Север", после четырех прямых атак украинских дронов уничтожил... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T15:01:00+03:00
2025-01-13T16:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993477550_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7501fa9acd1a64dd9aef29145420f740.jpg
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 янв - РИА Новости. Танковый экипаж спецназа "Ахмат", работающего в Курской области в составе группировки войск "Север", после четырех прямых атак украинских дронов уничтожил группу десанта и технику ВСУ при попытке прорыва на хутор Бердин, рассказал РИА Новости танкист группы "Пресса" спецназа с позывным "Ракета". Ранее Минобороны России сообщило, что группировка войск "Север" отбила попытку ВСУ атаковать позиции ВС РФ в районе хутора Бердин Курской области. РИА Новости публиковало видео работы на данном участке спецназа "Ахмат" под командованием Апти Алаудинова, а также других российских подразделений. "Поступила команда нам на выезд на огневую позицию… Едем сначала по-походному, как обычно, нормально все, погода замечательная, настроение - бомба. Едем, я говорю (членам экипажа – ред.) - вот смотри, "птичка" (дрон – ред.) летит... Говорю, наверное, наша, он говорит - не, не наша", - рассказал "Ракета". Собеседник уточнил, что практически сразу же после выезда на боевую задачу их атаковал FPV-дрон ВСУ, но танк продолжил движение и начал работать по колонне противника, ехавшей атаковать хутор Бердин. "Работаем, а там еще парни из посадки должны были отойти, чтоб мы их довезли тоже танкисты, но еще они туда не успели танк загнать. Я кричу: не, погодите, к танку близко не подходите, там еще негодяи есть… Работаем дальше, раз по нам прилет, еще одна "птичка" отработала", - пояснил боец. По его словам, танк защищен мангалом и дрон значительного ущерба не нанес. Всего же их в первые полчаса работы атаковали четыре дрона противника, танк задымился и не смог продолжать движение. "И вот в этот момент я вспомнил все видеоролики "штурмов", когда они бегают от FPV. Это прям непередаваемо, такие же ощущения, когда море эмоций, море адреналина и есть, конечно же, много азарта... И тут чувство страха, вообще оно отсутствует категорически, тут как бы и азарт, и тут думаешь, как бы этого негодяя обмануть", - поведал "Ракета". После того, как танк не смог продолжить движение, экипаж начал работать с места по скоплению высадившейся пехоты противника и по бронемашине, которая доставила десант. "Оттуда начали пехоту тоже отрабатывать, там попадания были, ну, нормальные хорошие. Много прямых попаданий было, и был такой момент, что мы стоим, уже навелись, и там противник заехал в лесопосадку, там, где была у них эвакуация, и мы прям туда прямым попаданием", - рассказал танкист. Несмотря на активные атаки дронов, российскому экипажу удалось уничтожить часть высадившегося противника и технику ВСУ, заявил он. "Если враг на нашей земле находится, то мы находимся у себя дома. Допустим, если мы бы отступили, а там уже потом такая же ситуация произошла бы… Зачем ее оттягивать? Оттягивать неизбежное, лучше сейчас сразу нормально поработать, чтобы потом было хорошо", - подытожил "Ракета".
https://ria.ru/20250113/konstantinovka-1993474040.html
https://ria.ru/20250113/vsu-1993445898.html
https://ria.ru/20250112/vsu-1993315395.html
https://ria.ru/20250111/akhmat-1993245630.html
https://ria.ru/20250109/kursk-1992953603.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Танкисты об уничтожении десанта и техники ВСУ при попытке прорыва на хутор Бердин
Танковый экипаж спецназа "Ахмат", работающего в Курской области в составе группировки "Север", после 4 прямых атак украинских дронов продолжил работу, уничтожив группу десанта и технику ВСУ при попытке прорыва на хутор Бердин, рассказал РИА Новости танкист группы "Пресса" спецназа с позывным "Ракета".
2025-01-13T15:01
true
PT5M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993477550_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1daaea64a6d2882815550292f86a6456.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Танковый экипаж "Ахмата" уничтожил группу десанта ВСУ в Курской области

Танковый экипаж "Ахмата" уничтожил десант и технику ВСУ в Курской области

Читать ria.ru в
Дзен
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 янв - РИА Новости. Танковый экипаж спецназа "Ахмат", работающего в Курской области в составе группировки войск "Север", после четырех прямых атак украинских дронов уничтожил группу десанта и технику ВСУ при попытке прорыва на хутор Бердин, рассказал РИА Новости танкист группы "Пресса" спецназа с позывным "Ракета".
Ранее Минобороны России сообщило, что группировка войск "Север" отбила попытку ВСУ атаковать позиции ВС РФ в районе хутора Бердин Курской области. РИА Новости публиковало видео работы на данном участке спецназа "Ахмат" под командованием Апти Алаудинова, а также других российских подразделений.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Подполье сообщило об ударе по Константиновке, куда прибыло подкрепление ВСУ
Вчера, 14:40
«
"Поступила команда нам на выезд на огневую позицию… Едем сначала по-походному, как обычно, нормально все, погода замечательная, настроение - бомба. Едем, я говорю (членам экипажа – ред.) - вот смотри, "птичка" (дрон – ред.) летит... Говорю, наверное, наша, он говорит - не, не наша", - рассказал "Ракета".
Собеседник уточнил, что практически сразу же после выезда на боевую задачу их атаковал FPV-дрон ВСУ, но танк продолжил движение и начал работать по колонне противника, ехавшей атаковать хутор Бердин.
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
ВС России нанесли поражение восьми бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР
Вчера, 12:13
«
"Работаем, а там еще парни из посадки должны были отойти, чтоб мы их довезли тоже танкисты, но еще они туда не успели танк загнать. Я кричу: не, погодите, к танку близко не подходите, там еще негодяи есть… Работаем дальше, раз по нам прилет, еще одна "птичка" отработала", - пояснил боец.
По его словам, танк защищен мангалом и дрон значительного ущерба не нанес. Всего же их в первые полчаса работы атаковали четыре дрона противника, танк задымился и не смог продолжать движение.
Командир группы спецназа Ахмат: военные ВСУ не пытались эвакуировать тела сослуживцев - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
В "Ахмате" рассказали, чем закончилась атака ВСУ на курский хутор Бердин
12 января, 08:42
«
"И вот в этот момент я вспомнил все видеоролики "штурмов", когда они бегают от FPV. Это прям непередаваемо, такие же ощущения, когда море эмоций, море адреналина и есть, конечно же, много азарта... И тут чувство страха, вообще оно отсутствует категорически, тут как бы и азарт, и тут думаешь, как бы этого негодяя обмануть", - поведал "Ракета".
После того, как танк не смог продолжить движение, экипаж начал работать с места по скоплению высадившейся пехоты противника и по бронемашине, которая доставила десант.
«
"Оттуда начали пехоту тоже отрабатывать, там попадания были, ну, нормальные хорошие. Много прямых попаданий было, и был такой момент, что мы стоим, уже навелись, и там противник заехал в лесопосадку, там, где была у них эвакуация, и мы прям туда прямым попаданием", - рассказал танкист.
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
В "Ахмате" рассказали о сражении группы РЭБ с ВСУ в Курской области
11 января, 11:46
Несмотря на активные атаки дронов, российскому экипажу удалось уничтожить часть высадившегося противника и технику ВСУ, заявил он.
«
"Если враг на нашей земле находится, то мы находимся у себя дома. Допустим, если мы бы отступили, а там уже потом такая же ситуация произошла бы… Зачем ее оттягивать? Оттягивать неизбежное, лучше сейчас сразу нормально поработать, чтобы потом было хорошо", - подытожил "Ракета".
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Боец "Ахмата" рассказал о татуировках у солдат ВСУ
9 января, 15:24
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала