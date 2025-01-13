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"Хороший знак": кандидат в канцлеры от АдГ сделала заявление о Путине - РИА Новости, 13.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:15 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/adg-1993396245.html
"Хороший знак": кандидат в канцлеры от АдГ сделала заявление о Путине
"Хороший знак": кандидат в канцлеры от АдГ сделала заявление о Путине - РИА Новости, 13.01.2025
"Хороший знак": кандидат в канцлеры от АдГ сделала заявление о Путине
Возможная встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа будет иметь позитивное значение для урегулирования конфликта на РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T01:15:00+03:00
2025-01-13T01:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
германия
россия
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Возможная встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа будет иметь позитивное значение для урегулирования конфликта на Украине, заявила кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в социальной сети X."Встреча между Трампом и Путиным была бы хорошим знаком для прекращения конфликта на Украине! &lt;...&gt; Положите конец спирали эскалации!" — написала она.Политик также напомнила, что АдГ с давних пор выступает за дипломатическое разрешение конфликта на Украине вместо поставок оружия Киеву.Ранее в пятницу Трамп заявил, что Путин хочет с ним встретиться и стороны уже занимаются решением этого вопроса. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что эти слова были только ответом на чисто гипотетический вопрос журналистов. В воскресенье советник избранного президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что команда избранного президента уже ведет подготовку к встрече будущего главы Белого дома с российским лидером. Кроме того, по его словам, в ближайшие дни или недели может состояться телефонный разговор Трампа и Путина.
https://ria.ru/20250112/vstrecha-1993315057.html
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в мире, германия, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, альтернатива для германии (партия), алиса вайдель
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Альтернатива для Германии (партия), Алиса Вайдель
"Хороший знак": кандидат в канцлеры от АдГ сделала заявление о Путине

Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель назвала встречу Трампа и Путина хорошим знаком

© AP Photo / Michael SohnСопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель
Сопредседатель немецкой правой партии Альтернатива для Германии Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Возможная встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа будет иметь позитивное значение для урегулирования конфликта на Украине, заявила кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в социальной сети X.
"Встреча между Трампом и Путиным была бы хорошим знаком для прекращения конфликта на Украине! <...> Положите конец спирали эскалации!" — написала она.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
В Швейцарии выступили с предложением после слов Трампа о Путине
Вчера, 08:36
Политик также напомнила, что АдГ с давних пор выступает за дипломатическое разрешение конфликта на Украине вместо поставок оружия Киеву.
Ранее в пятницу Трамп заявил, что Путин хочет с ним встретиться и стороны уже занимаются решением этого вопроса. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что эти слова были только ответом на чисто гипотетический вопрос журналистов.
В воскресенье советник избранного президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что команда избранного президента уже ведет подготовку к встрече будущего главы Белого дома с российским лидером. Кроме того, по его словам, в ближайшие дни или недели может состояться телефонный разговор Трампа и Путина.
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
В Госдуме назвали позицию Трампа по Крыму здравомыслящей
Вчера, 21:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампАльтернатива для Германии (партия)Алиса Вайдель
 
 
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