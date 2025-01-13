https://ria.ru/20250113/adg-1993396245.html

"Хороший знак": кандидат в канцлеры от АдГ сделала заявление о Путине

"Хороший знак": кандидат в канцлеры от АдГ сделала заявление о Путине - РИА Новости, 13.01.2025

"Хороший знак": кандидат в канцлеры от АдГ сделала заявление о Путине

Возможная встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа будет иметь позитивное значение для урегулирования конфликта на РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T01:15:00+03:00

2025-01-13T01:15:00+03:00

2025-01-13T01:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

германия

россия

сша

украина

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900395967_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_bb971349670f97cc067ff4e91cbdc4ba.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Возможная встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа будет иметь позитивное значение для урегулирования конфликта на Украине, заявила кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в социальной сети X."Встреча между Трампом и Путиным была бы хорошим знаком для прекращения конфликта на Украине! <...> Положите конец спирали эскалации!" — написала она.Политик также напомнила, что АдГ с давних пор выступает за дипломатическое разрешение конфликта на Украине вместо поставок оружия Киеву.Ранее в пятницу Трамп заявил, что Путин хочет с ним встретиться и стороны уже занимаются решением этого вопроса. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что эти слова были только ответом на чисто гипотетический вопрос журналистов. В воскресенье советник избранного президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что команда избранного президента уже ведет подготовку к встрече будущего главы Белого дома с российским лидером. Кроме того, по его словам, в ближайшие дни или недели может состояться телефонный разговор Трампа и Путина.

https://ria.ru/20250112/vstrecha-1993315057.html

https://ria.ru/20250112/tramp-1993385737.html

германия

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, альтернатива для германии (партия), алиса вайдель