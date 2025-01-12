Швейцария заявила о готовности принять возможную встречу Путина и Трампа
МИД Швейцарии: страна готова принять встречу Путина и Трампа, контактов не было
© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 12 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Швейцария готова принять потенциальную встречу избранного президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, но на данный момент не поддерживает контактов по этому поводу с Россией, США и Украиной, заявил РИА Новости руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо.
Ранее новый президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер заявила Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, что Берн готов выступить посредником в мирном процессе.
"После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, направленные на установление мира. В настоящее время мы не поддерживаем конкретных контактов ни с одной из сторон по поводу какой-либо конкретной деятельности, связанной с миром на Украине", - ответил он на вопрос о том, готова ли Швейцария принять потенциальную встречу Трампа и Путина.
Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что команда Трампа ведет подготовку к встрече политика с Путиным.
Первый саммит по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошел 15-16 июня минувшего года. Участие в нем подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.