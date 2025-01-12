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"Сыты по горло". В НАТО сделали пугающее предостережение - РИА Новости, 12.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 12.01.2025 (обновлено: 08:01 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/ramshtayn-1993148196.html
"Сыты по горло". В НАТО сделали пугающее предостережение
"Сыты по горло". В НАТО сделали пугающее предостережение - РИА Новости, 12.01.2025
"Сыты по горло". В НАТО сделали пугающее предостережение
На фоне смены власти в США саммит партнеров Украины на базе Рамштайн должен был стать одним из ключевых событий для Киева. Но эта встреча может оказаться... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T08:00:00+03:00
2025-01-12T08:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
украина
джо байден
дональд трамп
энтони блинкен
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Давид Нармания. На фоне смены власти в США саммит партнеров Украины на базе Рамштайн должен был стать одним из ключевых событий для Киева. Но эта встреча может оказаться последней. О ее итогах и дальнейших планах Запада по вооружению ВСУ — в материале РИА Новости."Списывай быстрее!""Президент Байден взял на себя обязательство сделать так, чтобы каждый доллар, имеющийся в нашем распоряжении, был потрачен до 20 января", — говорил в ноябре госсекретарь Энтони Блинкен.Как сообщало издание Politico со ссылкой на американских чиновников, в распоряжении действующей администрации к тому моменту оставалось более шести миллиардов, одобренных конгрессом.Вашингтон обеспечивает военные нужды Киева в рамках двух программ: USAI и Presidential Drawdown Authority (PDA, президентские поручения по списанию). В первом случае оружие закупается у американских производителей, во втором — в соответствии с указаниями из Белого дома напрямую передается с армейских складов.Двадцатого ноября в Пентагоне сообщили о выделении пакета помощи на 275 миллионов долларов. ВСУ получили боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, 60- и 81-миллиметровые мины, различные ПТРК, стрелковое оружие.А также нестойкие противопехотные мины, которые через некоторое время деактивируются. Этот вид вооружений запрещен Оттавским договором. США и Россия его не подписали, а вот Киев ратифицировал в 2006-м. Однако и от собственных арсеналов не отказался, и чужие принимает с готовностью.Противопехотные мины попали и в следующий пакет на 725 миллионов, о котором объявили 3 декабря. В нем особое внимание уделили ПВО — в частности, отправили ракеты для ЗРК NASAMS и ПЗРК Stinger.Транш от 8 декабря провели по программе USAI. Там были снаряды для HIMARS, дроны и запчасти для американской же военной техники. Общая стоимость — 988 миллионов.Время поджимало, а денег еще было много. Поэтому 30-го числа, на Новый год, Киеву подарили почти 2,5 миллиарда (по USAI — 1,22, по PDA — 1,25). Номенклатура почти та же, но добавились боеприпасы для систем противодействия дронам C-UAS.Наконец, на заседании в формате "Рамштайн" в четверг проинформировали о поставках ВСУ ракет для ПВО, военных мостоукладчиков и оборудования, боеприпасов, запчастей для истребителей F-16.Тем не менее 3,8 миллиарда команда Байдена потратить не успела. Судьбу этих средств предстоит решать администрации Трампа, который способен заморозить такую сумму.Полсотни спонсоровНа этом тревожные новости для Киева не заканчиваются. К саммиту контактной группы по обороне Украины коалиция подходила в состоянии неопределенности.Как отмечает New York Times, в разное время в подобных заседаниях участвовали около 50 государств: все 32 члена НАТО и прочие партнеры США: Аргентина, Австралия, Колумбия, Израиль, Япония, Кения, Марокко, Новая Зеландия, Катар, Южная Корея, Тунис, Босния и Герцеговина, Грузия, Ирландия, Косово и Молдова, Эквадор и Перу. Накануне встречи министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поделился соображениями относительно перспектив поддержки ВСУ.&quot;Может быть, это последнее заседание в таком формате, поскольку новая администрация (в США. — Прим. ред.), очень вероятно, предложит другую формулу деятельности&quot;, — предупредил он.Примечательно, что саммит планировали еще на октябрь, но перенесли — из-за урагана "Милтон" Байден и Блинкен не смогли вылететь в Европу. Мероприятие состоялось лишь спустя три месяца, и это самый длинный перерыв за все предыдущие 24 встречи. Задачи ставили амбициозные: обещали выработать дорожную карту по поддержке Киева аж до 2027-го.По словам министра обороны США Ллойда Остина, этого удалось добиться во всех восьми коалициях, которые призваны обеспечить ВСУ в своих отраслях: ВВС, бронетехнике, артиллерии, разминировании, беспилотниках, информационных технологиях, ПВО и морской безопасности.Правда, на вопрос журналиста о дальнейшей судьба формата глава Пентагона ответил так: "Решать следующей администрации. Я не страну строить догадки о том, в каком направлении они пойдут".Туманное будущееИ это совсем не прибавило оптимизма спонсорам ВСУ."Настроение нехорошее. Я должен прямо об этом сказать. На Украине сложная ситуация. Вчера у нас были Зеленский, министр обороны Умеров. На линии фронта действительно очень трудно. В стране огромная усталость от войны. Люди сыты этим по горло", — сообщил Косиняк-Камыш после встречи.Коалиция, в которой состоит Польша, занимается оснащением ВСУ тяжелой техникой и танками. Дорожную карту там одобрили."Все готовятся к очередным донатам", — уточнил министр.Также стало известно, что Великобритания совместно с союзниками передаст ВСУ около 30 тысяч дронов на 45 миллионов фунтов стерлингов. А Германия — шесть систем ПВО IRIS-T и почти 50 управляемых ракеты к ним.Но часть поставок уже заблокировал Олаф Шольц. Как пишет Der Spiegel, глава МИД Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус предлагали потратить дополнительные три миллиарда евро еще до выборов в бундестаг, намеченных на 23 февраля. Однако в ведомстве федерального канцлера выступили против, указав, что в бюджете на эти цели заложено четыре миллиарда на целый год. По мнению издания, такая реакция вызвана опасениями ухудшить электоральные перспективы для Шольца и его партии.В Европе очень сдержанно относятся к идее поддержки Украины без Вашингтона. Вместе с тем, как пишет The New York Times, в Пентагоне полагают, что, если Трамп решит выйти из формата "Рамштайн", роль лидера контактной группы возьмет на себя другая страна. Однако никто из американских сателлитов не способен обеспечить поддержку на прежнем уровне. И теперь судьба поставок оружия на Украину — а вместе с ними и участь ВСУ на поле боя — зависят от одного человека.
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сша, украина, джо байден, дональд трамп, энтони блинкен, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, россия
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Джо Байден, Дональд Трамп, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Россия
"Сыты по горло". В НАТО сделали пугающее предостережение

На саммите в Рамштайне одобрили дорожную карту помощи Украине до 2027 года

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка (САУ) "Акация" ВС России на огневом рубеже в южном секторе зоны проведения специальной военной операции
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС России на огневом рубеже в южном секторе зоны проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Давид Нармания. На фоне смены власти в США саммит партнеров Украины на базе Рамштайн должен был стать одним из ключевых событий для Киева. Но эта встреча может оказаться последней. О ее итогах и дальнейших планах Запада по вооружению ВСУ — в материале РИА Новости.

"Списывай быстрее!"

"Президент Байден взял на себя обязательство сделать так, чтобы каждый доллар, имеющийся в нашем распоряжении, был потрачен до 20 января", — говорил в ноябре госсекретарь Энтони Блинкен.
Как сообщало издание Politico со ссылкой на американских чиновников, в распоряжении действующей администрации к тому моменту оставалось более шести миллиардов, одобренных конгрессом.
Вашингтон обеспечивает военные нужды Киева в рамках двух программ: USAI и Presidential Drawdown Authority (PDA, президентские поручения по списанию). В первом случае оружие закупается у американских производителей, во втором — в соответствии с указаниями из Белого дома напрямую передается с армейских складов.
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон
Двадцатого ноября в Пентагоне сообщили о выделении пакета помощи на 275 миллионов долларов. ВСУ получили боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, 60- и 81-миллиметровые мины, различные ПТРК, стрелковое оружие.
А также нестойкие противопехотные мины, которые через некоторое время деактивируются. Этот вид вооружений запрещен Оттавским договором. США и Россия его не подписали, а вот Киев ратифицировал в 2006-м. Однако и от собственных арсеналов не отказался, и чужие принимает с готовностью.
Противопехотные мины попали и в следующий пакет на 725 миллионов, о котором объявили 3 декабря. В нем особое внимание уделили ПВО — в частности, отправили ракеты для ЗРК NASAMS и ПЗРК Stinger.
Транш от 8 декабря провели по программе USAI. Там были снаряды для HIMARS, дроны и запчасти для американской же военной техники. Общая стоимость — 988 миллионов.
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Время поджимало, а денег еще было много. Поэтому 30-го числа, на Новый год, Киеву подарили почти 2,5 миллиарда (по USAI — 1,22, по PDA — 1,25). Номенклатура почти та же, но добавились боеприпасы для систем противодействия дронам C-UAS.
Наконец, на заседании в формате "Рамштайн" в четверг проинформировали о поставках ВСУ ракет для ПВО, военных мостоукладчиков и оборудования, боеприпасов, запчастей для истребителей F-16.
Тем не менее 3,8 миллиарда команда Байдена потратить не успела. Судьбу этих средств предстоит решать администрации Трампа, который способен заморозить такую сумму.

Полсотни спонсоров

На этом тревожные новости для Киева не заканчиваются. К саммиту контактной группы по обороне Украины коалиция подходила в состоянии неопределенности.
Как отмечает New York Times, в разное время в подобных заседаниях участвовали около 50 государств: все 32 члена НАТО и прочие партнеры США: Аргентина, Австралия, Колумбия, Израиль, Япония, Кения, Марокко, Новая Зеландия, Катар, Южная Корея, Тунис, Босния и Герцеговина, Грузия, Ирландия, Косово и Молдова, Эквадор и Перу. Накануне встречи министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поделился соображениями относительно перспектив поддержки ВСУ.
«

"Может быть, это последнее заседание в таком формате, поскольку новая администрация (в США. — Прим. ред.), очень вероятно, предложит другую формулу деятельности", — предупредил он.

Примечательно, что саммит планировали еще на октябрь, но перенесли — из-за урагана "Милтон" Байден и Блинкен не смогли вылететь в Европу. Мероприятие состоялось лишь спустя три месяца, и это самый длинный перерыв за все предыдущие 24 встречи. Задачи ставили амбициозные: обещали выработать дорожную карту по поддержке Киева аж до 2027-го.
По словам министра обороны США Ллойда Остина, этого удалось добиться во всех восьми коалициях, которые призваны обеспечить ВСУ в своих отраслях: ВВС, бронетехнике, артиллерии, разминировании, беспилотниках, информационных технологиях, ПВО и морской безопасности.
© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины
Правда, на вопрос журналиста о дальнейшей судьба формата глава Пентагона ответил так: "Решать следующей администрации. Я не страну строить догадки о том, в каком направлении они пойдут".

Туманное будущее

И это совсем не прибавило оптимизма спонсорам ВСУ.
"Настроение нехорошее. Я должен прямо об этом сказать. На Украине сложная ситуация. Вчера у нас были Зеленский, министр обороны Умеров. На линии фронта действительно очень трудно. В стране огромная усталость от войны. Люди сыты этим по горло", — сообщил Косиняк-Камыш после встречи.
Коалиция, в которой состоит Польша, занимается оснащением ВСУ тяжелой техникой и танками. Дорожную карту там одобрили.
"Все готовятся к очередным донатам", — уточнил министр.
© Фото : Michigan Army National Guard / Spc. Alan PrinceПольский танк PT-91 Twardy во время учений
Польский танк PT-91 Twardy во время учений - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото : Michigan Army National Guard / Spc. Alan Prince
Польский танк PT-91 Twardy во время учений
Также стало известно, что Великобритания совместно с союзниками передаст ВСУ около 30 тысяч дронов на 45 миллионов фунтов стерлингов. А Германия — шесть систем ПВО IRIS-T и почти 50 управляемых ракеты к ним.
Но часть поставок уже заблокировал Олаф Шольц. Как пишет Der Spiegel, глава МИД Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус предлагали потратить дополнительные три миллиарда евро еще до выборов в бундестаг, намеченных на 23 февраля. Однако в ведомстве федерального канцлера выступили против, указав, что в бюджете на эти цели заложено четыре миллиарда на целый год. По мнению издания, такая реакция вызвана опасениями ухудшить электоральные перспективы для Шольца и его партии.
В Европе очень сдержанно относятся к идее поддержки Украины без Вашингтона. Вместе с тем, как пишет The New York Times, в Пентагоне полагают, что, если Трамп решит выйти из формата "Рамштайн", роль лидера контактной группы возьмет на себя другая страна. Однако никто из американских сателлитов не способен обеспечить поддержку на прежнем уровне. И теперь судьба поставок оружия на Украину — а вместе с ними и участь ВСУ на поле боя — зависят от одного человека.
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