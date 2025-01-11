https://ria.ru/20250111/zemletryasenie-1993236677.html

В Сочи произошло несколько землетрясений

В Сочи произошло несколько землетрясений - РИА Новости, 11.01.2025

В Сочи произошло несколько землетрясений

В Сочи утром произошло несколько небольших землетрясений, самое мощное — магнитудой 3,5, рассказала РИА Новости глава сейсмологической станции курорта Елена... РИА Новости, 11.01.2025

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сочи

происшествия

россия

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СОЧИ, 11 янв — РИА Новости. В Сочи утром произошло несколько небольших землетрясений, самое мощное — магнитудой 3,5, рассказала РИА Новости глава сейсмологической станции курорта Елена Карпович."Прошел рой землетрясений на протяжении последних нескольких часов, самое сильное было в 04:47. Магнитуда 3,5, по ощутимости это будет два-три балла", — сказала она.Сообщения о подземных толчках появились утром в социальных сетях. Судя по комментариям, их почувствовали жители разных районов города. Как заявили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской и в экстренных службах, информации о разрушениях не поступало.Очаг подземных толчков, по приблизительным оценкам, располагался в горах в сторону Лазаревского района, примерно в 20 километрах от микрорайона Бытха. По словам Карпович, жители Сочи ощущали землетрясения по-разному, потому что это зависит от высоты и основания зданий. Подземные толчки происходили по убывающей шкале, сначала интенсивные — класс 7,5, затем слабо выраженные. Причиной землетрясений стал рост молодых гор, добавила сейсмолог."У нас других причин нет, мы находимся в предгорье Кавказа. Кавказ — молодые горы, поэтому все закономерно, ничего другого не может быть", — пояснила она.Причин для беспокойства нет, считает собеседница агентства.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, происшествия, россия