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В Сочи произошло несколько землетрясений - РИА Новости, 11.01.2025
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10:03 11.01.2025 (обновлено: 12:10 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/zemletryasenie-1993236677.html
В Сочи произошло несколько землетрясений
В Сочи произошло несколько землетрясений - РИА Новости, 11.01.2025
В Сочи произошло несколько землетрясений
В Сочи утром произошло несколько небольших землетрясений, самое мощное — магнитудой 3,5, рассказала РИА Новости глава сейсмологической станции курорта Елена... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T10:03:00+03:00
2025-01-11T12:10:00+03:00
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СОЧИ, 11 янв — РИА Новости. В Сочи утром произошло несколько небольших землетрясений, самое мощное — магнитудой 3,5, рассказала РИА Новости глава сейсмологической станции курорта Елена Карпович.&quot;Прошел рой землетрясений на протяжении последних нескольких часов, самое сильное было в 04:47. Магнитуда 3,5, по ощутимости это будет два-три балла&quot;, — сказала она.Сообщения о подземных толчках появились утром в социальных сетях. Судя по комментариям, их почувствовали жители разных районов города. Как заявили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской и в экстренных службах, информации о разрушениях не поступало.Очаг подземных толчков, по приблизительным оценкам, располагался в горах в сторону Лазаревского района, примерно в 20 километрах от микрорайона Бытха. По словам Карпович, жители Сочи ощущали землетрясения по-разному, потому что это зависит от высоты и основания зданий. Подземные толчки происходили по убывающей шкале, сначала интенсивные — класс 7,5, затем слабо выраженные. Причиной землетрясений стал рост молодых гор, добавила сейсмолог."У нас других причин нет, мы находимся в предгорье Кавказа. Кавказ — молодые горы, поэтому все закономерно, ничего другого не может быть", — пояснила она.Причин для беспокойства нет, считает собеседница агентства.
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сочи, происшествия, россия
Сочи, Происшествия, Россия
В Сочи произошло несколько землетрясений

В Сочи утром в субботу произошло несколько землетрясений магнитудой 3,5

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма
Сейсмическая диаграмма - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма. Архивное фото
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СОЧИ, 11 янв — РИА Новости. В Сочи утром произошло несколько небольших землетрясений, самое мощное — магнитудой 3,5, рассказала РИА Новости глава сейсмологической станции курорта Елена Карпович.
«

"Прошел рой землетрясений на протяжении последних нескольких часов, самое сильное было в 04:47. Магнитуда 3,5, по ощутимости это будет два-три балла", — сказала она.

Сообщения о подземных толчках появились утром в социальных сетях. Судя по комментариям, их почувствовали жители разных районов города. Как заявили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской и в экстренных службах, информации о разрушениях не поступало.
Очаг подземных толчков, по приблизительным оценкам, располагался в горах в сторону Лазаревского района, примерно в 20 километрах от микрорайона Бытха.
По словам Карпович, жители Сочи ощущали землетрясения по-разному, потому что это зависит от высоты и основания зданий. Подземные толчки происходили по убывающей шкале, сначала интенсивные — класс 7,5, затем слабо выраженные.
Причиной землетрясений стал рост молодых гор, добавила сейсмолог.
"У нас других причин нет, мы находимся в предгорье Кавказа. Кавказ — молодые горы, поэтому все закономерно, ничего другого не может быть", — пояснила она.
Причин для беспокойства нет, считает собеседница агентства.
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