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"Может, хватит уже?" Заявление Зеленского вызвало недоумение в Японии - РИА Новости, 11.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:02 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/zelenskiy-1993266408.html
"Может, хватит уже?" Заявление Зеленского вызвало недоумение в Японии
"Может, хватит уже?" Заявление Зеленского вызвало недоумение в Японии - РИА Новости, 11.01.2025
"Может, хватит уже?" Заявление Зеленского вызвало недоумение в Японии
Читатели Yahoo News Japan раскритиковали заявление Владимира Зеленского о том, что в ходе встречи контактной группы в формате "Рамштайн", союзники согласовали... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T16:02:00+03:00
2025-01-11T16:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
япония
нато
владимир зеленский
владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Читатели Yahoo News Japan раскритиковали заявление Владимира Зеленского о том, что в ходе встречи контактной группы в формате "Рамштайн", союзники согласовали дополнительный пакет помощи Украине. "Зеленский же вещал про перемирие, почему он опять просит денег? Может, хватит уже?" — написал один из комментаторов. "В странах, оказывающих поддержку, стремительно растут налоги. Почему мы должны ему помогать? Пусть уже прекратит военные действия. Страдает только народ. Ресурсы уже под контролем западного капитала, наверное. А про его вид, когда он выступает, я вообще молчу..." — отметил другой. "Лучше бы по-честному обратился к населению Украины и другим странам за поддержкой в скорейшем завершении боевых действий", — поделился мнением еще один из пользователей. "Что-то меня терзают сомнения. Где логика? 30% украинской армии дезертировало, пока союзники оказывают помощь, Украина ограничивается лишь провокациями на российской территории. Зеленский уже получил огромные средства, а ведет себя как ни в чем не бывало, благодарности нет и следа. Как насчет проверки того, куда и как тратятся выделенные Украине средства?" — заключили читатели. В интервью одному из украинских телеканалов Зеленский сообщил, не вдаваясь в подробности, что 34 страны пообещали разного рода поддержку Украине в конфликте с Россией. Накануне, глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш заявил, что министров обороны стран НАТО, собравшихся в немецком Рамштайне, огорчила ситуация на Украине. Он добавил, что усталость от конфликта огромная.Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности. Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250111/zelenskiy-1993231214.html
https://ria.ru/20250111/zelenskiy-1993233226.html
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украина, россия, япония, нато, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Япония, НАТО, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Евросоюз, В мире

"Может, хватит уже?" Заявление Зеленского вызвало недоумение в Японии

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Читатели Yahoo News Japan раскритиковали заявление Владимира Зеленского о том, что в ходе встречи контактной группы в формате "Рамштайн", союзники согласовали дополнительный пакет помощи Украине.

"Зеленский же вещал про перемирие, почему он опять просит денег? Может, хватит уже?" — написал один из комментаторов.
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"В странах, оказывающих поддержку, стремительно растут налоги. Почему мы должны ему помогать? Пусть уже прекратит военные действия. Страдает только народ. Ресурсы уже под контролем западного капитала, наверное. А про его вид, когда он выступает, я вообще молчу..." — отметил другой.

"Лучше бы по-честному обратился к населению Украины и другим странам за поддержкой в скорейшем завершении боевых действий", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Что-то меня терзают сомнения. Где логика? 30% украинской армии дезертировало, пока союзники оказывают помощь, Украина ограничивается лишь провокациями на российской территории. Зеленский уже получил огромные средства, а ведет себя как ни в чем не бывало, благодарности нет и следа. Как насчет проверки того, куда и как тратятся выделенные Украине средства?" — заключили читатели.

В интервью одному из украинских телеканалов Зеленский сообщил, не вдаваясь в подробности, что 34 страны пообещали разного рода поддержку Украине в конфликте с Россией.
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Накануне, глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш заявил, что министров обороны стран НАТО, собравшихся в немецком Рамштайне, огорчила ситуация на Украине. Он добавил, что усталость от конфликта огромная.

Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.

Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Глава МИД Украины раскрыл, как Киев и Варшава "ударили" по Москве
Вчера, 10:15
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЯпонияНАТОВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЕвросоюзВ мире
 
 
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