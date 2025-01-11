https://ria.ru/20250111/zelenskiy-1993233226.html

На Украине раскрыли неожиданное будущее Зеленского и Зурабишвили

На Украине раскрыли неожиданное будущее Зеленского и Зурабишвили - РИА Новости, 11.01.2025

На Украине раскрыли неожиданное будущее Зеленского и Зурабишвили

Экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили ждет судьба Владимира Зеленского, написала в соцсети X украинская журналистка Диана Панченко.Так она отреагировала на... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T09:32:00+03:00

2025-01-11T09:32:00+03:00

2025-01-11T09:32:00+03:00

в мире

украина

владимир зеленский

саломе зурабишвили

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили ждет судьба Владимира Зеленского, написала в соцсети X украинская журналистка Диана Панченко.Так она отреагировала на слова бывшей главы Грузии о том, что та все еще считает себя главой страны. "Не удивлюсь, если в какой-то момент вам придется делить кабинет с Зеленским, который будет дистанционно руководить Украиной, думая, что он президент", — говорится в публикации. Зурабишвили не признает легитимность действующих властей, в том числе президента Михаила Кавелашвили, инаугурация которого состоялась 29 декабря. В четверг она представила журналистам новый офис в Тбилиси и заявила, что оттуда "продолжит выполнять функции президента".

https://ria.ru/20250111/zelenskiy-1993231214.html

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в мире, украина, владимир зеленский, саломе зурабишвили, грузия