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На Украине раскрыли неожиданное будущее Зеленского и Зурабишвили - РИА Новости, 11.01.2025
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09:32 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/zelenskiy-1993233226.html
На Украине раскрыли неожиданное будущее Зеленского и Зурабишвили
На Украине раскрыли неожиданное будущее Зеленского и Зурабишвили - РИА Новости, 11.01.2025
На Украине раскрыли неожиданное будущее Зеленского и Зурабишвили
Экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили ждет судьба Владимира Зеленского, написала в соцсети X украинская журналистка Диана Панченко.Так она отреагировала на... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T09:32:00+03:00
2025-01-11T09:32:00+03:00
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саломе зурабишвили
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили ждет судьба Владимира Зеленского, написала в соцсети X украинская журналистка Диана Панченко.Так она отреагировала на слова бывшей главы Грузии о том, что та все еще считает себя главой страны. "Не удивлюсь, если в какой-то момент вам придется делить кабинет с Зеленским, который будет дистанционно руководить Украиной, думая, что он президент", — говорится в публикации. Зурабишвили не признает легитимность действующих властей, в том числе президента Михаила Кавелашвили, инаугурация которого состоялась 29 декабря. В четверг она представила журналистам новый офис в Тбилиси и заявила, что оттуда "продолжит выполнять функции президента".
https://ria.ru/20250111/zelenskiy-1993231214.html
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в мире, украина, владимир зеленский, саломе зурабишвили, грузия
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Саломе Зурабишвили, Грузия
На Украине раскрыли неожиданное будущее Зеленского и Зурабишвили

Журналистка Панченко: Зурабишвили ждет судьба Зеленского

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Саломе Зурабишвили и Владимир Зеленский
Саломе Зурабишвили и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Саломе Зурабишвили и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили ждет судьба Владимира Зеленского, написала в соцсети X украинская журналистка Диана Панченко.

Так она отреагировала на слова бывшей главы Грузии о том, что та все еще считает себя главой страны.
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"Не удивлюсь, если в какой-то момент вам придется делить кабинет с Зеленским, который будет дистанционно руководить Украиной, думая, что он президент", — говорится в публикации.

Зурабишвили не признает легитимность действующих властей, в том числе президента Михаила Кавелашвили, инаугурация которого состоялась 29 декабря. В четверг она представила журналистам новый офис в Тбилиси и заявила, что оттуда "продолжит выполнять функции президента".
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