На Украине раскрыли неожиданное будущее Зеленского и Зурабишвили
Журналистка Панченко: Зурабишвили ждет судьба Зеленского
Саломе Зурабишвили и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили ждет судьба Владимира Зеленского, написала в соцсети X украинская журналистка Диана Панченко.
Так она отреагировала на слова бывшей главы Грузии о том, что та все еще считает себя главой страны.
Так она отреагировала на слова бывшей главы Грузии о том, что та все еще считает себя главой страны.
"Не удивлюсь, если в какой-то момент вам придется делить кабинет с Зеленским, который будет дистанционно руководить Украиной, думая, что он президент", — говорится в публикации.
Зурабишвили не признает легитимность действующих властей, в том числе президента Михаила Кавелашвили, инаугурация которого состоялась 29 декабря. В четверг она представила журналистам новый офис в Тбилиси и заявила, что оттуда "продолжит выполнять функции президента".
Зурабишвили не признает легитимность действующих властей, в том числе президента Михаила Кавелашвили, инаугурация которого состоялась 29 декабря. В четверг она представила журналистам новый офис в Тбилиси и заявила, что оттуда "продолжит выполнять функции президента".
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