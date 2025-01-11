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"Патовая ситуация". В Раде указали на важную деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 11.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:43 11.01.2025 (обновлено: 08:46 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/zelenskiy-1993231214.html
"Патовая ситуация". В Раде указали на важную деталь в поведении Зеленского
"Патовая ситуация". В Раде указали на важную деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 11.01.2025
"Патовая ситуация". В Раде указали на важную деталь в поведении Зеленского
Поведение Владимира Зеленского говорит о патовой ситуации для Украины, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T08:43:00+03:00
2025-01-11T08:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
европа
дональд трамп
нато
верховная рада украины
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Поведение Владимира Зеленского говорит о патовой ситуации для Украины, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. "Мотающийся по Европе с целью достучаться до Америки Зеленский — только усиливает ощущение патовой ситуации, в которую он завел страну", — говорится в публикации. Дубинский добавил, что публичный отказ Трампа допустить Украину в НАТО в очередной раз подчеркнул, что никакого плана “перемоги” у Зеленского нет. Газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщала о том, что избранный президент США Дональд Трамп заявил Зеленскому и лидеру Франции Эммануэлю Макрону, что не поддерживает членство Украины в НАТО, а Европа должна играть главную роль в поддержке Киева. Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
https://ria.ru/20250111/sdelka-1993152946.html
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в мире, украина, владимир зеленский, европа, дональд трамп, нато, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Европа, Дональд Трамп, НАТО, Верховная Рада Украины
"Патовая ситуация". В Раде указали на важную деталь в поведении Зеленского

Нардеп Дубинский: поведение Зеленского говорит о патовой ситуации для Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Поведение Владимира Зеленского говорит о патовой ситуации для Украины, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

"Мотающийся по Европе с целью достучаться до Америки Зеленский — только усиливает ощущение патовой ситуации, в которую он завел страну", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
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Дубинский добавил, что публичный отказ Трампа допустить Украину в НАТО в очередной раз подчеркнул, что никакого плана “перемоги” у Зеленского нет.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщала о том, что избранный президент США Дональд Трамп заявил Зеленскому и лидеру Франции Эммануэлю Макрону, что не поддерживает членство Украины в НАТО, а Европа должна играть главную роль в поддержке Киева.

Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийЕвропаДональд ТрампНАТОВерховная Рада Украины
 
 
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