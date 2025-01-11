https://ria.ru/20250111/zelenskiy-1993231214.html

"Патовая ситуация". В Раде указали на важную деталь в поведении Зеленского

"Патовая ситуация". В Раде указали на важную деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 11.01.2025

"Патовая ситуация". В Раде указали на важную деталь в поведении Зеленского

Поведение Владимира Зеленского говорит о патовой ситуации для Украины, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T08:43:00+03:00

2025-01-11T08:43:00+03:00

2025-01-11T08:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Поведение Владимира Зеленского говорит о патовой ситуации для Украины, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. "Мотающийся по Европе с целью достучаться до Америки Зеленский — только усиливает ощущение патовой ситуации, в которую он завел страну", — говорится в публикации. Дубинский добавил, что публичный отказ Трампа допустить Украину в НАТО в очередной раз подчеркнул, что никакого плана “перемоги” у Зеленского нет. Газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщала о том, что избранный президент США Дональд Трамп заявил Зеленскому и лидеру Франции Эммануэлю Макрону, что не поддерживает членство Украины в НАТО, а Европа должна играть главную роль в поддержке Киева. Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.

https://ria.ru/20250111/sdelka-1993152946.html

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в мире, украина, владимир зеленский, европа, дональд трамп, нато, верховная рада украины