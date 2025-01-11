"Патовая ситуация". В Раде указали на важную деталь в поведении Зеленского
Нардеп Дубинский: поведение Зеленского говорит о патовой ситуации для Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Поведение Владимира Зеленского говорит о патовой ситуации для Украины, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Мотающийся по Европе с целью достучаться до Америки Зеленский — только усиливает ощущение патовой ситуации, в которую он завел страну", — говорится в публикации.
"Мотающийся по Европе с целью достучаться до Америки Зеленский — только усиливает ощущение патовой ситуации, в которую он завел страну", — говорится в публикации.
Дубинский добавил, что публичный отказ Трампа допустить Украину в НАТО в очередной раз подчеркнул, что никакого плана “перемоги” у Зеленского нет.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщала о том, что избранный президент США Дональд Трамп заявил Зеленскому и лидеру Франции Эммануэлю Макрону, что не поддерживает членство Украины в НАТО, а Европа должна играть главную роль в поддержке Киева.
Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщала о том, что избранный президент США Дональд Трамп заявил Зеленскому и лидеру Франции Эммануэлю Макрону, что не поддерживает членство Украины в НАТО, а Европа должна играть главную роль в поддержке Киева.
Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.