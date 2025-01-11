Премьер Словакии публично обозвал Зеленского
Премьер Словакии Фицо обвинил Зеленского в шантаже и выпрашивании денег
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал Владимира Зеленского попрошайкой и шантажистом, такое заявление он сделал на встрече с депутатами.
"Я здесь не для того, чтобы идти об руку с Зеленским. Признаюсь, что иногда я сыт им по горло: он ходит по Европе, только попрошайничает и шантажирует, у других просит денег. Просто это должно закончиться", — сказал глава кабмина.
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Заочный конфликт между Зеленским и Фицо разгорелся давно, но особо обострился после встречи последнего с президентом России Владимиром Путиным в декабре прошлого года. По словам самого словацкого премьера, его визит в Москву стал реакцией на отказ главы киевского режима продолжать транзит газа через Украину.
Договор о поставках российского голубого топлива в Европу через постсоветскую республику истек 31 декабря. Киевский режим отверг возможность продления этого соглашения, поэтому "Газпром" с 08:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился для этого технической и юридической возможности.
Фицо назвал решение Зеленского политическим капризом и обвинил его в умышленном вреде финансовым интересам Словакии и ЕС, хотя "Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать транзит ни санкции, ни европейское право". Он также пригрозил прекращением поставок электроэнергии в эту страну и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.
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