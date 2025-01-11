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Премьер Словакии публично обозвал Зеленского - РИА Новости, 12.01.2025
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20:37 11.01.2025 (обновлено: 01:43 12.01.2025)
https://ria.ru/20250111/zelenskiy--1993287380.html
Премьер Словакии публично обозвал Зеленского
Премьер Словакии публично обозвал Зеленского - РИА Новости, 12.01.2025
Премьер Словакии публично обозвал Зеленского
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал Владимира Зеленского попрошайкой и шантажистом, такое заявление он сделал на встрече с депутатами. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-11T20:37:00+03:00
2025-01-12T01:43:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал Владимира Зеленского попрошайкой и шантажистом, такое заявление он сделал на встрече с депутатами."Я здесь не для того, чтобы идти об руку с Зеленским. Признаюсь, что иногда я сыт им по горло: он ходит по Европе, только попрошайничает и шантажирует, у других просит денег. Просто это должно закончиться", — сказал глава кабмина.Заочный конфликт между Зеленским и Фицо разгорелся давно, но особо обострился после встречи последнего с президентом России Владимиром Путиным в декабре прошлого года. По словам самого словацкого премьера, его визит в Москву стал реакцией на отказ главы киевского режима продолжать транзит газа через Украину.Договор о поставках российского голубого топлива в Европу через постсоветскую республику истек 31 декабря. Киевский режим отверг возможность продления этого соглашения, поэтому "Газпром" с 08:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился для этого технической и юридической возможности.Фицо назвал решение Зеленского политическим капризом и обвинил его в умышленном вреде финансовым интересам Словакии и ЕС, хотя "Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать транзит ни санкции, ни европейское право". Он также пригрозил прекращением поставок электроэнергии в эту страну и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241223/zelenskiy-1990842055.html
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в мире, владимир зеленский, роберт фицо, украина, словакия, россия, евросоюз, еврокомиссия, владимир путин, европа, газпром
В мире, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, Украина, Словакия, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Владимир Путин, Европа, Газпром
Премьер Словакии публично обозвал Зеленского

Премьер Словакии Фицо обвинил Зеленского в шантаже и выпрашивании денег

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал Владимира Зеленского попрошайкой и шантажистом, такое заявление он сделал на встрече с депутатами.
"Я здесь не для того, чтобы идти об руку с Зеленским. Признаюсь, что иногда я сыт им по горло: он ходит по Европе, только попрошайничает и шантажирует, у других просит денег. Просто это должно закончиться", — сказал глава кабмина.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Зеленский устроил истерику из-за визита Фицо в Москву
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Заочный конфликт между Зеленским и Фицо разгорелся давно, но особо обострился после встречи последнего с президентом России Владимиром Путиным в декабре прошлого года. По словам самого словацкого премьера, его визит в Москву стал реакцией на отказ главы киевского режима продолжать транзит газа через Украину.
Договор о поставках российского голубого топлива в Европу через постсоветскую республику истек 31 декабря. Киевский режим отверг возможность продления этого соглашения, поэтому "Газпром" с 08:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился для этого технической и юридической возможности.
Фицо назвал решение Зеленского политическим капризом и обвинил его в умышленном вреде финансовым интересам Словакии и ЕС, хотя "Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать транзит ни санкции, ни европейское право". Он также пригрозил прекращением поставок электроэнергии в эту страну и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.
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В Словакии обвинили Украину в неблагодарности за помощь
2 января, 22:16
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреВладимир ЗеленскийРоберт ФицоУкраинаСловакияРоссияЕвросоюзЕврокомиссияВладимир ПутинЕвропаГазпром
 
 
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