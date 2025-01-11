https://ria.ru/20250111/zelenskiy--1993287380.html

Премьер Словакии публично обозвал Зеленского

Премьер Словакии публично обозвал Зеленского - РИА Новости, 12.01.2025

Премьер Словакии публично обозвал Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал Владимира Зеленского попрошайкой и шантажистом, такое заявление он сделал на встрече с депутатами. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-11T20:37:00+03:00

2025-01-11T20:37:00+03:00

2025-01-12T01:43:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал Владимира Зеленского попрошайкой и шантажистом, такое заявление он сделал на встрече с депутатами."Я здесь не для того, чтобы идти об руку с Зеленским. Признаюсь, что иногда я сыт им по горло: он ходит по Европе, только попрошайничает и шантажирует, у других просит денег. Просто это должно закончиться", — сказал глава кабмина.Заочный конфликт между Зеленским и Фицо разгорелся давно, но особо обострился после встречи последнего с президентом России Владимиром Путиным в декабре прошлого года. По словам самого словацкого премьера, его визит в Москву стал реакцией на отказ главы киевского режима продолжать транзит газа через Украину.Договор о поставках российского голубого топлива в Европу через постсоветскую республику истек 31 декабря. Киевский режим отверг возможность продления этого соглашения, поэтому "Газпром" с 08:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился для этого технической и юридической возможности.Фицо назвал решение Зеленского политическим капризом и обвинил его в умышленном вреде финансовым интересам Словакии и ЕС, хотя "Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать транзит ни санкции, ни европейское право". Он также пригрозил прекращением поставок электроэнергии в эту страну и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241223/zelenskiy-1990842055.html

https://ria.ru/20250102/ukraina-1992350939.html

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