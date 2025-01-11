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В России за год создали пять особо охраняемых природных территорий - РИА Новости, 11.01.2025
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03:06 11.01.2025 (обновлено: 03:18 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/zapovednik-1993219066.html
В России за год создали пять особо охраняемых природных территорий
В России за год создали пять особо охраняемых природных территорий - РИА Новости, 11.01.2025
В России за год создали пять особо охраняемых природных территорий
В 2024 году в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Нижегородской, Калининградской и Херсонской областях создали пять особо охраняемых природных территорий... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T03:06:00+03:00
2025-01-11T03:18:00+03:00
россия
ставропольский край
херсонская область
дмитрий патрушев
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
общество
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В 2024 году в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Нижегородской, Калининградской и Херсонской областях создали пять особо охраняемых природных территорий федерального значения, рассказали РИА Новости в Минприроды.Одиннадцатого января в России ежегодно отмечается День заповедников и национальных парков. В этот день в 1917 году (29 декабря 1916 года — по старому стилю), в нашей стране с целью охраны популяции соболя в Бурятии создали первый государственный природный заповедник — Баргузинский."В 2024 году были созданы заказник "Тамбукан" в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарской республике, национальный парк "Нижегородское Поволжье" в Нижегородской области, национальный парк "Виштынецкий" в Калининградской области, государственный природный биосферный заповедник "Аскания-Нова" и государственный природный заказник федерального значения "Асканийский" в Херсонской области", — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что в заповедную систему страны сегодня входят более 12 тысяч особо охраняемых природных территорий (ООПТ) общей площадью 244 миллиона гектаров, что составляет около 13 процентов от сухопутной площади России.Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что за время реализации нацпроекта "Экология" с 2019 по 2024 годы появилось 25 новых федеральных ООПТ и более 600 региональных. Создание таких территорий продолжится в рамках нового нацпроекта "Экологическое благополучие" с 2025 года.
https://ria.ru/20240827/sardelka-1968771227.html
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россия, ставропольский край, херсонская область , дмитрий патрушев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество
Россия, Ставропольский край, Херсонская область , Дмитрий Патрушев, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Общество
В России за год создали пять особо охраняемых природных территорий

Минприроды: в 2024 году в России создали 5 заповедников и нацпарков

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВид на горы в Кабардино-Балкарии
Вид на горы в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В 2024 году в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Нижегородской, Калининградской и Херсонской областях создали пять особо охраняемых природных территорий федерального значения, рассказали РИА Новости в Минприроды.
Одиннадцатого января в России ежегодно отмечается День заповедников и национальных парков. В этот день в 1917 году (29 декабря 1916 года — по старому стилю), в нашей стране с целью охраны популяции соболя в Бурятии создали первый государственный природный заповедник — Баргузинский.
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"В 2024 году были созданы заказник "Тамбукан" в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарской республике, национальный парк "Нижегородское Поволжье" в Нижегородской области, национальный парк "Виштынецкий" в Калининградской области, государственный природный биосферный заповедник "Аскания-Нова" и государственный природный заказник федерального значения "Асканийский" в Херсонской области", — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что в заповедную систему страны сегодня входят более 12 тысяч особо охраняемых природных территорий (ООПТ) общей площадью 244 миллиона гектаров, что составляет около 13 процентов от сухопутной площади России.
Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что за время реализации нацпроекта "Экология" с 2019 по 2024 годы появилось 25 новых федеральных ООПТ и более 600 региональных. Создание таких территорий продолжится в рамках нового нацпроекта "Экологическое благополучие" с 2025 года.
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