В России за год создали пять особо охраняемых природных территорий
Минприроды: в 2024 году в России создали 5 заповедников и нацпарков
Вид на горы в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В 2024 году в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Нижегородской, Калининградской и Херсонской областях создали пять особо охраняемых природных территорий федерального значения, рассказали РИА Новости в Минприроды.
Одиннадцатого января в России ежегодно отмечается День заповедников и национальных парков. В этот день в 1917 году (29 декабря 1916 года — по старому стилю), в нашей стране с целью охраны популяции соболя в Бурятии создали первый государственный природный заповедник — Баргузинский.
В Астраханском заповеднике обнаружили рыбу-сардельку
27 августа 2024, 15:35
"В 2024 году были созданы заказник "Тамбукан" в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарской республике, национальный парк "Нижегородское Поволжье" в Нижегородской области, национальный парк "Виштынецкий" в Калининградской области, государственный природный биосферный заповедник "Аскания-Нова" и государственный природный заказник федерального значения "Асканийский" в Херсонской области", — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что в заповедную систему страны сегодня входят более 12 тысяч особо охраняемых природных территорий (ООПТ) общей площадью 244 миллиона гектаров, что составляет около 13 процентов от сухопутной площади России.
Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что за время реализации нацпроекта "Экология" с 2019 по 2024 годы появилось 25 новых федеральных ООПТ и более 600 региональных. Создание таких территорий продолжится в рамках нового нацпроекта "Экологическое благополучие" с 2025 года.
В приамурском заповеднике обнаружили птенца исчезающего рыбного филина
21 мая 2024, 06:02