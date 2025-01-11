https://ria.ru/20250111/zagryaznenie-1993211524.html

На Кубани вытекший из танкера мазут собирают вручную и техникой

На Кубани вытекший из танкера мазут собирают вручную и техникой - РИА Новости, 11.01.2025

На Кубани вытекший из танкера мазут собирают вручную и техникой

Вытекший из кормовой части танкера "Волгонефть-239" в районе порта Тамань собирают на тяжелой технике и вручную на мелководье, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T00:18:00+03:00

2025-01-11T00:18:00+03:00

2025-01-11T00:21:00+03:00

происшествия

тамань (станица)

темрюкский район

керченский пролив

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 11 янв - РИА Новости. Вытекший из кормовой части танкера "Волгонефть-239" в районе порта Тамань собирают на тяжелой технике и вручную на мелководье, сообщили в оперштабе Кубани. В пятницу власти заявили о том, что обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239", который находится на мели в районе порта Тамань Темрюкского района. Протяженность загрязнения из-за утечки нефтепродуктов составила порядка 300 метров, установлены боны для локализации. Кроме того, для работы техники в месте разлива мазута возвели щебневую дорогу протяженностью 10 метров. "У берега на мелководье, где можно безопасно подойти в высоких резиновых сапогах, на месте розлива из кормовой части танкера "Волгонефть-239" мазут также собирают вручную. Параллельно с тяжелой техникой сбор мазута с поверхности моря ведут сотрудники МЧС, Кубань-СПАС и компании ОТЭКО", - говорится в сообщении. Для того чтобы полоса мазута не распространилась дальше, его прибивают лопатами к берегу. Затем смесь мазута с водой грузят в полиэтиленовые мешки и оперативно убирают подальше от берега моря. Затем загружают и увозят с береговой линии, добавляют власти. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20250110/mazut-1993093237.html

https://ria.ru/20250110/mazut-1993044004.html

тамань (станица)

темрюкский район

керченский пролив

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тамань (станица), темрюкский район, керченский пролив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе