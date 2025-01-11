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На Кубани вытекший из танкера мазут собирают вручную и техникой - РИА Новости, 11.01.2025
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00:18 11.01.2025 (обновлено: 00:21 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/zagryaznenie-1993211524.html
На Кубани вытекший из танкера мазут собирают вручную и техникой
На Кубани вытекший из танкера мазут собирают вручную и техникой - РИА Новости, 11.01.2025
На Кубани вытекший из танкера мазут собирают вручную и техникой
Вытекший из кормовой части танкера "Волгонефть-239" в районе порта Тамань собирают на тяжелой технике и вручную на мелководье, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T00:18:00+03:00
2025-01-11T00:21:00+03:00
происшествия
тамань (станица)
темрюкский район
керченский пролив
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 11 янв - РИА Новости. Вытекший из кормовой части танкера "Волгонефть-239" в районе порта Тамань собирают на тяжелой технике и вручную на мелководье, сообщили в оперштабе Кубани. В пятницу власти заявили о том, что обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239", который находится на мели в районе порта Тамань Темрюкского района. Протяженность загрязнения из-за утечки нефтепродуктов составила порядка 300 метров, установлены боны для локализации. Кроме того, для работы техники в месте разлива мазута возвели щебневую дорогу протяженностью 10 метров. "У берега на мелководье, где можно безопасно подойти в высоких резиновых сапогах, на месте розлива из кормовой части танкера "Волгонефть-239" мазут также собирают вручную. Параллельно с тяжелой техникой сбор мазута с поверхности моря ведут сотрудники МЧС, Кубань-СПАС и компании ОТЭКО", - говорится в сообщении. Для того чтобы полоса мазута не распространилась дальше, его прибивают лопатами к берегу. Затем смесь мазута с водой грузят в полиэтиленовые мешки и оперативно убирают подальше от берега моря. Затем загружают и увозят с береговой линии, добавляют власти. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20250110/mazut-1993093237.html
https://ria.ru/20250110/mazut-1993044004.html
тамань (станица)
темрюкский район
керченский пролив
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происшествия, тамань (станица), темрюкский район, керченский пролив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Тамань (станица), Темрюкский район, Керченский пролив, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На Кубани вытекший из танкера мазут собирают вручную и техникой

Вытекший из кормовой части "Волгонефти-239" мазут убирают вручную и техникой

© РИА Новости Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе
Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
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Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 11 янв - РИА Новости. Вытекший из кормовой части танкера "Волгонефть-239" в районе порта Тамань собирают на тяжелой технике и вручную на мелководье, сообщили в оперштабе Кубани.
В пятницу власти заявили о том, что обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239", который находится на мели в районе порта Тамань Темрюкского района. Протяженность загрязнения из-за утечки нефтепродуктов составила порядка 300 метров, установлены боны для локализации. Кроме того, для работы техники в месте разлива мазута возвели щебневую дорогу протяженностью 10 метров.
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"У берега на мелководье, где можно безопасно подойти в высоких резиновых сапогах, на месте розлива из кормовой части танкера "Волгонефть-239" мазут также собирают вручную. Параллельно с тяжелой техникой сбор мазута с поверхности моря ведут сотрудники МЧС, Кубань-СПАС и компании ОТЭКО", - говорится в сообщении.
Для того чтобы полоса мазута не распространилась дальше, его прибивают лопатами к берегу. Затем смесь мазута с водой грузят в полиэтиленовые мешки и оперативно убирают подальше от берега моря. Затем загружают и увозят с береговой линии, добавляют власти.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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ПроисшествияТамань (станица)Темрюкский районКерченский проливМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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