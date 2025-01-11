На Кубани вытекший из танкера мазут собирают вручную и техникой
Вытекший из кормовой части "Волгонефти-239" мазут убирают вручную и техникой
© РИА Новости Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе
© РИА Новости
Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 11 янв - РИА Новости. Вытекший из кормовой части танкера "Волгонефть-239" в районе порта Тамань собирают на тяжелой технике и вручную на мелководье, сообщили в оперштабе Кубани.
В пятницу власти заявили о том, что обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239", который находится на мели в районе порта Тамань Темрюкского района. Протяженность загрязнения из-за утечки нефтепродуктов составила порядка 300 метров, установлены боны для локализации. Кроме того, для работы техники в месте разлива мазута возвели щебневую дорогу протяженностью 10 метров.
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"У берега на мелководье, где можно безопасно подойти в высоких резиновых сапогах, на месте розлива из кормовой части танкера "Волгонефть-239" мазут также собирают вручную. Параллельно с тяжелой техникой сбор мазута с поверхности моря ведут сотрудники МЧС, Кубань-СПАС и компании ОТЭКО", - говорится в сообщении.
Для того чтобы полоса мазута не распространилась дальше, его прибивают лопатами к берегу. Затем смесь мазута с водой грузят в полиэтиленовые мешки и оперативно убирают подальше от берега моря. Затем загружают и увозят с береговой линии, добавляют власти.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.