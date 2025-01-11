https://ria.ru/20250111/zaderzhanie-1993275232.html
Жителя ЛНР задержали по подозрению в шпионаже
Жителя ЛНР задержали по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 11.01.2025
Жителя ЛНР задержали по подозрению в шпионаже
Сотрудники управления ФСБ по Луганской Народной Республике задержали местного жителя за сбор данных о российской армии, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T18:08:00+03:00
2025-01-11T18:08:00+03:00
2025-01-11T18:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
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служба безопасности украины
происшествия
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 11 янв - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Луганской Народной Республике задержали местного жителя за сбор данных о российской армии, сообщили РИА Новости в региональном управлении ведомства. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность бывшего гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства", - сообщили в ведомстве. Установлено, что житель ЛНР, действуя по заданию СБУ, передавал украинским спецслужбам данные о дислокации подразделений ВС РФ. "Преступник задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ "Шпионаж". Ведется следствие", - добавляется в сообщении.
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Задержание жителя ЛНР за сбор данных о российских военных по заданию СБУ
В ЛНР задержали местного жителя за сбор данных о российских военных по заданию СБУ, сообщили РИА Новости в УФСБ.
2025-01-11T18:08
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луганская народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, происшествия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Происшествия, Вооруженные силы РФ
Жителя ЛНР задержали по подозрению в шпионаже
ФСБ: жителя ЛНР задержали за сбор данных об армии