https://ria.ru/20250111/zaderzhanie-1993275232.html

Жителя ЛНР задержали по подозрению в шпионаже

Жителя ЛНР задержали по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 11.01.2025

Жителя ЛНР задержали по подозрению в шпионаже

Сотрудники управления ФСБ по Луганской Народной Республике задержали местного жителя за сбор данных о российской армии, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T18:08:00+03:00

2025-01-11T18:08:00+03:00

2025-01-11T18:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 11 янв - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Луганской Народной Республике задержали местного жителя за сбор данных о российской армии, сообщили РИА Новости в региональном управлении ведомства. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность бывшего гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства", - сообщили в ведомстве. Установлено, что житель ЛНР, действуя по заданию СБУ, передавал украинским спецслужбам данные о дислокации подразделений ВС РФ. "Преступник задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ "Шпионаж". Ведется следствие", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241224/fsb-1990969876.html

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Задержание жителя ЛНР за сбор данных о российских военных по заданию СБУ В ЛНР задержали местного жителя за сбор данных о российских военных по заданию СБУ, сообщили РИА Новости в УФСБ. 2025-01-11T18:08 true PT3M56S

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луганская народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, происшествия, вооруженные силы рф