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В Полтавской области дважды за несколько часов прогремели взрывы - РИА Новости, 11.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:17 11.01.2025 (обновлено: 09:07 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/vzryvy-1993226125.html
В Полтавской области дважды за несколько часов прогремели взрывы
В Полтавской области дважды за несколько часов прогремели взрывы - РИА Новости, 11.01.2025
В Полтавской области дважды за несколько часов прогремели взрывы
В Полтавской области второй раз за несколько часов прогремели взрывы, сообщил телеканал ТСН в Telegram. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T06:17:00+03:00
2025-01-11T09:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
полтавская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Полтавской области второй раз за несколько часов прогремели взрывы, сообщил телеканал ТСН в Telegram."Полтавская область — снова взрывы", — говорится в публикации.До этого СМИ писали о взрывах в городе Решетиловка. А координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что около двух часов ночи был удар в районе складов автосборочного завода в Кременчуге.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, ночью в Полтавской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской и Житомирской областях объявляли воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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в мире, россия, полтавская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Полтавская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Полтавской области дважды за несколько часов прогремели взрывы

В Полтавской области второй раз за ночь прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Полтавской области второй раз за несколько часов прогремели взрывы, сообщил телеканал ТСН в Telegram.
«
"Полтавская область — снова взрывы", — говорится в публикации.
До этого СМИ писали о взрывах в городе Решетиловка. А координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что около двух часов ночи был удар в районе складов автосборочного завода в Кременчуге.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, ночью в Полтавской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской и Житомирской областях объявляли воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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