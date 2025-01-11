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В Полтавской области дважды за несколько часов прогремели взрывы

В Полтавской области дважды за несколько часов прогремели взрывы - РИА Новости, 11.01.2025

В Полтавской области дважды за несколько часов прогремели взрывы

В Полтавской области второй раз за несколько часов прогремели взрывы, сообщил телеканал ТСН в Telegram. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T06:17:00+03:00

2025-01-11T06:17:00+03:00

2025-01-11T09:07:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Полтавской области второй раз за несколько часов прогремели взрывы, сообщил телеканал ТСН в Telegram."Полтавская область — снова взрывы", — говорится в публикации.До этого СМИ писали о взрывах в городе Решетиловка. А координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что около двух часов ночи был удар в районе складов автосборочного завода в Кременчуге.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, ночью в Полтавской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской и Житомирской областях объявляли воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240809/trevoga-1965111936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, полтавская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины