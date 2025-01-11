В Полтавской области дважды за несколько часов прогремели взрывы
В Полтавской области второй раз за ночь прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Полтавской области второй раз за несколько часов прогремели взрывы, сообщил телеканал ТСН в Telegram.
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"Полтавская область — снова взрывы", — говорится в публикации.
До этого СМИ писали о взрывах в городе Решетиловка. А координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что около двух часов ночи был удар в районе складов автосборочного завода в Кременчуге.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, ночью в Полтавской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской и Житомирской областях объявляли воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
В Полтавской области объявили воздушную тревогу
9 августа 2024, 09:44