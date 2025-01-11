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В районе Кривого Рога прогремели новые взрывы
В районе Кривого Рога прогремели новые взрывы - РИА Новости, 11.01.2025
В районе Кривого Рога прогремели новые взрывы
Повторные взрывы прозвучали в районе Кривого Рога в Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T04:42:00+03:00
2025-01-11T04:42:00+03:00
2025-01-11T05:01:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Повторные взрывы прозвучали в районе Кривого Рога в Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. "Кривой Рог/район - снова взрывы", - говорится в сообщении телеканала. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, кривой рог, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Кривой Рог, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В районе Кривого Рога прогремели новые взрывы
В районе Кривого Рога в Днепропетровской области прогремели повторные взрывы