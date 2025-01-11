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Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Кировоградской области

Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Кировоградской области - РИА Новости, 11.01.2025

Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Кировоградской области

Удар нанесен в направлении военного аэродрома Канатово в Кировоградской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T04:18:00+03:00

2025-01-11T04:18:00+03:00

2025-01-11T04:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Удар нанесен в направлении военного аэродрома Канатово в Кировоградской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Кировоград, сопротивление сообщает о взрывах в направлении военного аэродрома в Канатово", - заявил Лебедев. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241205/vs-1987624743.html

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в мире, россия, кировоградская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины