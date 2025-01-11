https://ria.ru/20250111/vzryvy-1993217835.html

В Николаевской области прогремели взрывы

В Николаевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 11.01.2025

В Николаевской области прогремели взрывы

Взрывы были слышны в районе города Вознесенск Николаевской области, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T02:37:00+03:00

2025-01-11T02:37:00+03:00

2025-01-11T02:37:00+03:00

в мире

николаевская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926807269_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_6f0125e669bc5776d22d5ac8e88196a1.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Взрывы были слышны в районе города Вознесенск Николаевской области, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. "Вознесенск/район (Николаевская область) - взрывы", - говорится в сообщении телеканала. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241206/lep-1987651955.html

николаевская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, николаевская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины