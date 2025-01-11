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В Черкасской области прогремели взрывы
В Черкасской области прогремели взрывы - РИА Новости, 11.01.2025
В Черкасской области прогремели взрывы
В районе украинских городов Черкассы и Золотоноша прогремели взрывы, передает телеканал ТСН в Telegram. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T01:50:00+03:00
2025-01-11T01:50:00+03:00
2025-01-11T01:53:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В районе украинских городов Черкассы и Золотоноша прогремели взрывы, передает телеканал ТСН в Telegram."Черкассы/Золотоноша — взрывы", — говорится в публикации.Незадолго до этого телеканал сообщил о таких инцидентах в городе Решетиловка и Самарь в Полтавской и Днепропетровской областях.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250109/porazhenie-1992985998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, черкассы, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Черкассы, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Черкасской области прогремели взрывы
В Черкассах и Золотоноше прогремели взрывы