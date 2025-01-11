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В Черкасской области прогремели взрывы

В Черкасской области прогремели взрывы - РИА Новости, 11.01.2025

В Черкасской области прогремели взрывы

В районе украинских городов Черкассы и Золотоноша прогремели взрывы, передает телеканал ТСН в Telegram. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T01:50:00+03:00

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2025-01-11T01:53:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В районе украинских городов Черкассы и Золотоноша прогремели взрывы, передает телеканал ТСН в Telegram."Черкассы/Золотоноша — взрывы", — говорится в публикации.Незадолго до этого телеканал сообщил о таких инцидентах в городе Решетиловка и Самарь в Полтавской и Днепропетровской областях.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250109/porazhenie-1992985998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, черкассы, дмитрий песков, вооруженные силы украины