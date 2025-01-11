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ВСУ обстреляли брянское село из РСЗО - РИА Новости, 11.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:56 11.01.2025 (обновлено: 17:44 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/vsu-1993271141.html
ВСУ обстреляли брянское село из РСЗО
ВСУ обстреляли брянское село из РСЗО - РИА Новости, 11.01.2025
ВСУ обстреляли брянское село из РСЗО
Трое мирных жителей села в Брянской области получили ранения при обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T16:56:00+03:00
2025-01-11T17:44:00+03:00
брянская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
александр богомаз
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Трое мирных жителей села в Брянской области получили ранения при обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы нанесли удар из РСЗО по селу Новые Юрковичи Климовского района. В результате террористической атаки ранены трое мирных жителей. В настоящее время они доставлены в больницу, им оказана вся необходимая медицинская помощь", — написал он.Кроме того, серьезно разрушено административное здание, добавил губернатор. Обследование территории продолжается, оперативные и экстренные службы работают на месте, заключил он.Климовский район — один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и постоянно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
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брянская область
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брянская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, александр богомаз
Брянская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Александр Богомаз
ВСУ обстреляли брянское село из РСЗО

Богомаз: ВСУ ударили из РСЗО по селу Новые Юрковичи, трое пострадали

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Трое мирных жителей села в Брянской области получили ранения при обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Украинские террористы нанесли удар из РСЗО по селу Новые Юрковичи Климовского района. В результате террористической атаки ранены трое мирных жителей. В настоящее время они доставлены в больницу, им оказана вся необходимая медицинская помощь", — написал он.
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Кроме того, серьезно разрушено административное здание, добавил губернатор. Обследование территории продолжается, оперативные и экстренные службы работают на месте, заключил он.
Климовский район — один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и постоянно подвергается обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияАлександр Богомаз
 
 
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