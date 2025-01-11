https://ria.ru/20250111/vsu-1993271141.html

ВСУ обстреляли брянское село из РСЗО

ВСУ обстреляли брянское село из РСЗО - РИА Новости, 11.01.2025

ВСУ обстреляли брянское село из РСЗО

Трое мирных жителей села в Брянской области получили ранения при обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T16:56:00+03:00

2025-01-11T16:56:00+03:00

2025-01-11T17:44:00+03:00

брянская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

происшествия

александр богомаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Трое мирных жителей села в Брянской области получили ранения при обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы нанесли удар из РСЗО по селу Новые Юрковичи Климовского района. В результате террористической атаки ранены трое мирных жителей. В настоящее время они доставлены в больницу, им оказана вся необходимая медицинская помощь", — написал он.Кроме того, серьезно разрушено административное здание, добавил губернатор. Обследование территории продолжается, оперативные и экстренные службы работают на месте, заключил он.Климовский район — один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и постоянно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, александр богомаз