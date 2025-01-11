https://ria.ru/20250111/vsu-1993257154.html

После атаки дронов ВСУ в Тамбовской области завели дело о теракте

После атаки дронов ВСУ в Тамбовской области завели дело о теракте - РИА Новости, 11.01.2025

После атаки дронов ВСУ в Тамбовской области завели дело о теракте

Уголовное дело возбуждено по факту теракта, совершенного украинскими боевиками с помощью БПЛА в городе Котовск в Тамбовской области в ночь на 11 января 2025... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T14:23:00+03:00

2025-01-11T14:23:00+03:00

2025-01-11T14:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

котовск

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следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту теракта, совершенного украинскими боевиками с помощью БПЛА в городе Котовск в Тамбовской области в ночь на 11 января 2025 года, сообщил СК РФ. В ночь на субботу два украинских БПЛА атаковали Котовск Тамбовской области. В результате пострадали семь человек, всем оказали помощь, госпитализация не потребовалась. Кроме того, были повреждены два многоквартирных дома - выбиты окна и повреждены балконы. "Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту совершения боевиками ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) террористического акта в городе Котовске Тамбовской области (пункты "а", "в" часть 2 статья 205 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным ведомства, следствием установлено, что в ночь на 11 января 2025 года боевиками киевского режима была произведена атака по территории Тамбовской области с использованием БПЛА. Отмечается, что в результате террористического акта в городе Котовске имеются пострадавшие среди мирного населения, повреждены два многоквартирных дома. СК добавил, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все украинские боевики, причастные к данному преступлению.

https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия атаки ВСУ на Котовск В два дома в тамбовском населенном пункте Котовск влетели дроны, есть раненые, сообщает врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram-канале. 2025-01-11T14:23 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, котовск, тамбовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины