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После атаки дронов ВСУ в Тамбовской области завели дело о теракте
После атаки дронов ВСУ в Тамбовской области завели дело о теракте - РИА Новости, 11.01.2025
После атаки дронов ВСУ в Тамбовской области завели дело о теракте
Уголовное дело возбуждено по факту теракта, совершенного украинскими боевиками с помощью БПЛА в городе Котовск в Тамбовской области в ночь на 11 января 2025... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T14:23:00+03:00
2025-01-11T14:23:00+03:00
2025-01-11T14:23:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту теракта, совершенного украинскими боевиками с помощью БПЛА в городе Котовск в Тамбовской области в ночь на 11 января 2025 года, сообщил СК РФ. В ночь на субботу два украинских БПЛА атаковали Котовск Тамбовской области. В результате пострадали семь человек, всем оказали помощь, госпитализация не потребовалась. Кроме того, были повреждены два многоквартирных дома - выбиты окна и повреждены балконы. "Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту совершения боевиками ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) террористического акта в городе Котовске Тамбовской области (пункты "а", "в" часть 2 статья 205 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным ведомства, следствием установлено, что в ночь на 11 января 2025 года боевиками киевского режима была произведена атака по территории Тамбовской области с использованием БПЛА. Отмечается, что в результате террористического акта в городе Котовске имеются пострадавшие среди мирного населения, повреждены два многоквартирных дома. СК добавил, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все украинские боевики, причастные к данному преступлению.
https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
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Последствия атаки ВСУ на Котовск
В два дома в тамбовском населенном пункте Котовск влетели дроны, есть раненые, сообщает врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram-канале.
2025-01-11T14:23
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Котовск, Тамбовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
После атаки дронов ВСУ в Тамбовской области завели дело о теракте
СК: после атаки дронов ВСУ в Котовске завели уголовное дело о теракте