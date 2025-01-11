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После атаки дронов ВСУ в Тамбовской области завели дело о теракте - РИА Новости, 11.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:23 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/vsu-1993257154.html
После атаки дронов ВСУ в Тамбовской области завели дело о теракте
После атаки дронов ВСУ в Тамбовской области завели дело о теракте - РИА Новости, 11.01.2025
После атаки дронов ВСУ в Тамбовской области завели дело о теракте
Уголовное дело возбуждено по факту теракта, совершенного украинскими боевиками с помощью БПЛА в городе Котовск в Тамбовской области в ночь на 11 января 2025... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T14:23:00+03:00
2025-01-11T14:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
котовск
тамбовская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту теракта, совершенного украинскими боевиками с помощью БПЛА в городе Котовск в Тамбовской области в ночь на 11 января 2025 года, сообщил СК РФ. В ночь на субботу два украинских БПЛА атаковали Котовск Тамбовской области. В результате пострадали семь человек, всем оказали помощь, госпитализация не потребовалась. Кроме того, были повреждены два многоквартирных дома - выбиты окна и повреждены балконы. "Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту совершения боевиками ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) террористического акта в городе Котовске Тамбовской области (пункты "а", "в" часть 2 статья 205 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным ведомства, следствием установлено, что в ночь на 11 января 2025 года боевиками киевского режима была произведена атака по территории Тамбовской области с использованием БПЛА. Отмечается, что в результате террористического акта в городе Котовске имеются пострадавшие среди мирного населения, повреждены два многоквартирных дома. СК добавил, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все украинские боевики, причастные к данному преступлению.
https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
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Последствия атаки ВСУ на Котовск
В два дома в тамбовском населенном пункте Котовск влетели дроны, есть раненые, сообщает врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram-канале.
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происшествия, котовск, тамбовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Котовск, Тамбовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
После атаки дронов ВСУ в Тамбовской области завели дело о теракте

СК: после атаки дронов ВСУ в Котовске завели уголовное дело о теракте

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту теракта, совершенного украинскими боевиками с помощью БПЛА в городе Котовск в Тамбовской области в ночь на 11 января 2025 года, сообщил СК РФ.
В ночь на субботу два украинских БПЛА атаковали Котовск Тамбовской области. В результате пострадали семь человек, всем оказали помощь, госпитализация не потребовалась. Кроме того, были повреждены два многоквартирных дома - выбиты окна и повреждены балконы.
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"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту совершения боевиками ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) террористического акта в городе Котовске Тамбовской области (пункты "а", "в" часть 2 статья 205 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным ведомства, следствием установлено, что в ночь на 11 января 2025 года боевиками киевского режима была произведена атака по территории Тамбовской области с использованием БПЛА.
Отмечается, что в результате террористического акта в городе Котовске имеются пострадавшие среди мирного населения, повреждены два многоквартирных дома.
СК добавил, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все украинские боевики, причастные к данному преступлению.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКотовскТамбовская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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